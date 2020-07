Rosa Díez responde alto y claro a Arnaldo Otegi y su 'desalojo' de la Guardia Civil del País Vasco

Rosa Díez ha pasado por 'Herrera en COPE' para analizar la actualidad política de la semana en tres tuits. La fundadora de UPyD ha querido comenzar su intervención con este mensaje para Arnaldo Otegi después de que el líder de Bildu y exmiembro de ETA pidiera la salida de la Guardia Civil del País Vasco:

“Otegi señaló a los guardias civiles como los responsables de que Vox tuviera un diputado y pidió su desalojo. Vimos a un Otegi crecido por el blanqueamiento del Gobierno, que quiere acabar la jugada que empezó ETA: expulsar a los que defienden nuestras libertades”.

Otegi quiere terminar la tarea que inició ETA y echar de Euskadi a todos aquellos que, uniformados o no, sus compañeros de ETA no consiguieron matar o expulsar. Supongo que Sánchez y Marlaska ya estarán buscando fórmulas para dar satisfacción a su socio político, el terrorista. pic.twitter.com/M8GX1ap4GC — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 15, 2020

Rosa Díez también ha señalado cómo la mayoría de comunidades autónomas han decretado la obligatoriedad de usar mascarillas, apenas unos meses después de que el Gobierno asegurara que no servían para nada:

“El Ejecutivo actuó tarde con las mascarillas, nos engañó diciendo que no eran necesarias. Ahora son pocas las comunidades que no han ordenado el uso obligatorio incluso en espacios abiertos. Lo que viene a demostrar que hemos perdido muchísimo tiempo, que ha costado vidas y ruina. Lo hemos perdido porque el Gobierno no quiso reconocer la gravedad de los hechos y porque ahora no quiere usar las leyes ordinarias”.

Todas las CCAA impondrán el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. Cuanto tiempo ( y cuantas vidas) hemos perdido por la irresponsabilidad y el sectarismo de Sánchez y su gobierno que nos mintieron y retrasaron meses esa decisión. Mi denuncia está en el Supremo. — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 12, 2020

Díez ha asegurado también que el Gobierno no está tomando medidas más severas para contener los brotes porque espera volver a declarar el estado de alarma: “Yo estoy convencida de que el Gobierno quiere volver a decretar el estado de alarma. Porque se pueden decretar leyes ordinarias para que haya una respuesta común siempre que haya un brote, para que haya confinamiento selectivo, como en Galicia, en Lérida…El Gobierno no quiere desarrollar estas normas porque está fomentando un ‘síndrome covid’ para que la gente asuma que el Gobierno tiene que protegernos. No creo en un confinamiento como el anterior, pero sí que pretenden que la gente acabe pidiendo que el Gobierno asuma el poder completo y justificar el abuso de poder de los cien días de estado de alarma”.