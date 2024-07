Miguel Tellado, en COPE: "Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas"

Tenemos un verano muy activo en cuanto a información se refiere. En 'Herrera en COPE', reflexionamos con Miguel Tellado sobre algunas cuestiones de rigurosa actualidad. Es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Sobre la no declaración de Sánchez ante el juez Peinado, asegura Tellado que no pilla por sorpresa su estrategia. Llevamos meses reclamando al presidente explicaciones razonables sobre las actividades de su esposa. El presidente ha hecho lo que todo el mundo esperaba. No colaboró con la Justicia. En una democracia moderna, lo que se espera de un gobernante es colaboración plena con la Justicia. La única realidad es que Sánchez no contesta a nada. No lo hace en el Congreso, ni ante los medios y se ha negado hacerlo ante la Justicia".