Luis Zahera, en 'Herrera en COPE': ''Es muy divertido hacer de malo, no me da miedo estar encasillado''

Luis Zahera es uno de los actores del momento. Gracias a ''El reino'' (2019) y ''As Bestas'' (2022), ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen, se ha hecho con el Goya a mejor actor de reparto gracias a las dos. Y aunque borda los papeles de villano, se ha ganado el favor y cariño del público. ''Mis sobrinos me preguntaban cuando veían mis películas: ¿pero no matas a nadie?''. Y es que esos papeles son los más queridos por el público. De hecho, su trabajo actual es ''Chungo'', un monólogo en el Teatro Capitol Gran Vía (Madrid). Este sábado 24 de junio se despedirá hasta su regreso en septiembre. ''Lo que más me gusta es el teatro, y te da una gran libertad''. El espectáculo está dedicado a hablar de sí mismo, bebiendo de la tradición del cuentacuentos de su Galicia natal.

Confiesa que está pasando un momento dulce, con mucho trabajo. Y nos ha hablado mucho de su madre: ''A mi mamá le preocupaba mucho que no me divirtiera en mi trabajo'', asegura el actor.

Ha repasado con María José Navarro su carrera, desde sus inicios en las obras de teatro del colegio, su etapa como actor aficionado, el paso por Nueva York, sus trabajos por la televisión gallega, hasta el cine que le ha encumbrado. Y es que, aunque el talento de Zahera es indudable, ''el azar es importante en esta profesión''.