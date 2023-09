El presidente de la Región de Murcia ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre múltiples cuestiones. Entre ellas, destaca el posible pacto de Sánchez con Puigdemont.

Asegura López Miras que "el pacto va a ahondar en la discriminación entre unos españoles y otros. Sánchez quiere tensionar la relación entre los Gobiernos de las comunidades y el de España".

Además, el presidente de la región afirma que "la igualdad, ahora mismo, no es efectiva. Especialmente, en el ámbito fiscal. Ahora mismo, el Gobierno no destina las mismas partidas a todas las comunidades".









Miras expone que Murcia "está recibiendo mil millones menos que otras comunidades al año. Si, además, se quiere agrandar la desigualdad condonando la deuda a Cataluña".

Además, añade que la "discriminación es en cuestiones como sanidad, educación y políticas sociales. Estamos recibiendo comunidades como la Región de Murcia mucho menos que Cataluña, País Vasco, que a Sánchez le interesa desde el punto de vista político y partidista. Asistimos a un pacto que se deja entrever entre aquellos que tienen que sustentarle. Va en línea contraria a la Constitución. Creo que todos aquellos que estamos dentro de la legalidad vigente y estamos dentro de los parámetros de la Constitución tenemos que unirnos para rechazar esto".

"Teníamos que actuar con responsabilidad"

López Miras asegura que "no cree que por ser presidente someta al estado a esa vergüenza". Que Feijóo no sea presidente del Gobierno, indica el presidente de la región, "sería una mala noticia porque significaría que Sánchez está más cerca de la presidencia y sería un Ejecutivo sustentado en aquellos que quieren generar más desigualdad entre los españoles y romper la integridad territorial".

Insiste el presidente de la Región de Murcia en que "nos estamos jugando nuestro modelo de convivencia y Sánchez no puede dilapidarlo. Es capaz que dejen de existir delitos flagrantes. Desde el punto de vista jurídico y constitucional es una aberración a alguien que ha intentado dilapidar la unidad de nuestro país. Es una carta abierta a que vuelva a repetirlo porque aquí no hay arrepentimiento. Me parecería un horror. No creo que podamos llegar a este nivel de desvarío".

Sobre el pacto que alcanzó con Vox, afirma que lo que siempre han defendido desde la formación es su legitimidad para gobernar en solitario.

"Después de 3 meses de bloqueo e incertidumbre teníamos que actuar con responsabilidad. De la misma forma que la mayoría de los ciudadanos querían un gobierno del PP también recibimos la voluntad de la ciudadanía de que no querían enfrentarse a unas nuevas elecciones", argumenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Otra de las cuestiones que más se ponen sobre la mesa en la política de la Región de Murcia es la situación del Mar Menor y la necesidad de su protección. "Es una joya de toda España y se está recuperando poco a poco. No podemos dar un solo paso atrás y esto es una línea roja", indica.

Por último, reitera López Miras a Carlos Herrera que hay que dar una respuesta "a la aberración que está fraguando Sánchez. Y esa respuesta no es que solamente pueda darla Feijóo, es que va a liderarla. Y esto es lo que se va a escenificar el próximo 24. Creo que esto es lo que tenemos marcado en el Partido Popular".