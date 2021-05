Ayuso, en COPE: «Soy consciente de que tengo mucho voto prestado. Este triunfo trasciende a las siglas del PP»

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que Pedro Sánchez no le ha llamado por teléfono para felicitarle tras su incontestable triunfo en las elecciones del 4-M, en las que su lista obtuvo 65 escaños y se quedó a un paso de la mayoría absoluta. En su entrevista con Carlos Herrera en COPE - la primera que ha concedido desde su triunfo electoral - la líder del PP en Madrid ha señalado que no habla con el presidente del Gobierno "desde Filomena", allá por el mes de enero. En cambio, sí recibió la llamada del candidato socialista Ángel Gabilondo durante la noche electoral, aunque no pudo atenderla.