Ana Obregón se emociona con Carlos Herrera: "No valoramos la vida"

Ana Obregón ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha explicado por qué el libro que escribió con su hijo se llama 'Chico de las Musarañas'.

"Mi abuela siempre me decía que pensaba mucho en las musarañas. Y mi hijo era igual. Se iba a su mundo. A veces pensaba que tenía los cascos puestos. A veces le hablaba y no me contestaba".