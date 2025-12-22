Santi Cañizares zanja el debate arbitral sobre la expulsión de Renato Veiga por su entrada a Lamine Yamal: "Es imposible que el criterio sea unánime"

El debate sobre la unificación de criterios en el arbitraje español ha vuelto a la primera línea tras la última jornada de LaLiga. La expulsión con roja directa de Renato Veiga (Villarreal) por una dura entrada sobre Lamine Yamal (FC Barcelona) ha generado una notable polémica, que ha sido analizada en 'El Tertulión de Tiempo de Juego'. El periodista Siro López ha señalado la aparente falta de coherencia arbitral: "Yo creo que la entrada de hoy es merecedora de tarjeta roja, pero he visto otras entradas este mismo fin de semana que no han sido castigadas con la misma dureza".

La interpretación del árbitro, la clave

Frente a esta postura, el exportero y analista Santi Cañizares ha ofrecido una explicación detallada sobre por qué esa unanimidad de criterio es una quimera en el fútbol. Cañizares ha argumentado que es imposible "peritar todas las jugadas" y ha destacado que la mayoría de las acciones "no son iguales". Según él, la diferencia radica en la interpretación individual de cada colegiado para distinguir entre una acción de "juego brusco grave" y lo que es "simplemente una entrada fuerte".

El criterio va a estar siempre de mano del árbitro que arbitre" Santi Cañizares, en El Tertulión

El exguardameta ha sido tajante al respecto, sentenciando que "el criterio va a estar siempre de mano del árbitro que arbitre". Con esta afirmación, Cañizares subraya que la subjetividad del colegiado es una parte inherente al reglamento. Además, ha añadido un matiz importante al poner el foco en la responsabilidad del futbolista: "Cuando te echa el árbitro, no te puedes quejar, porque el que has cometido el error eres tú".