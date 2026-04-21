José Manuel Mencía, profesor de FP: "Está todo orientado a la memorización y lo que nos va a distinguir de la iA va a ser la creatividad y el pensamiento crítico"

El ingeniero informático y profesor de FP José Manuel Mencía ha puesto en marcha un innovador proyecto en su clase del colegio San Juan Bosco Salesianos de la Cuesta, en Tenerife. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, Mencía ha explicado cómo dividió a sus alumnos en dos equipos para debatir sobre uno de los hitos históricos más cuestionados: uno debía defender que el hombre llegó a la Luna en la misión Apolo 11 de 1969, y el otro, que todo fue un montaje.

Para Mencía, en el sistema educativo actual "falta todavía mucho cambio", ya que está "muy orientado a la memorización". En este contexto, considera que lo que diferenciará a los humanos de la inteligencia artificial será "esa creatividad y ese pensamiento crítico", habilidades que busca fomentar con sus métodos.

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El proyecto se enmarca en el módulo transversal 'Itinerario para la empleabilidad', donde el profesor ve fundamental que los alumnos aprendan a "argumentar" y a "tomar buenas decisiones". "Me pareció muy interesante, ahora que también estaba muy de moda el tema de la Luna y de los astronautas y la NASA, intentar aterrizarlo en un ejercicio práctico", ha señalado Mencía.

Argumentos a favor y en contra

Dos de sus alumnos, Adriano Tatarici y Alan Pérez, han participado en el debate. Adriano tuvo que defender la postura negacionista, mientras que Alan argumentó a favor de la llegada del hombre a la Luna. Para prepararse, consultaron fuentes diversas, desde "documentales de YouTube" y foros hasta las "páginas oficiales de la NASA" y "National Geographic".

EFE Captura de imagen de una transmisión de la NASA del centro de control de misión siguiendo el regreso de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II

La prueba más contundente para el bando negacionista, según ha explicado Adriano, es un detalle recurrente en las teorías de la conspiración. "Una de las pruebas de la que la gente más habla en general es la más sencilla de todas, que [...] en las imágenes las estrellas no se aprecian", ha afirmado el estudiante.

Por su parte, Alan ha presentado un argumento basado en la geopolítica de la época. "Una prueba bastante fuerte que tengo yo sería el por qué ni la Unión Soviética ni ningún otro país protestó de que el alunizaje llegó a ser falso, ya que eso no fue algo solo que se transmitió a Estados Unidos", ha razonado.

El profesor ha intervenido para matizar que, aunque existen explicaciones técnicas para las supuestas anomalías como la ausencia de estrellas o la bandera ondeando, es crucial "indagar un poco más". Para Mencía, el proyecto demuestra la importancia de cuestionar la información y los sesgos personales, ya que "al final, uno da credibilidad a lo que quiere o a lo que confirma su creencia previa". "Dudar de todo, creo que es un buen punto de partida", ha sentenciado.

IA y la pérdida de autoridad del profesor

Cuestionado sobre qué es una fuente fiable, Mencía ha admitido que es una "difícil y buena pregunta". El profesor ha ofrecido tres claves para evaluar la veracidad de la información: analizar "qué incentivos o qué intereses puede tener la fuente", desconfiar de lo que despierta "emociones muy grandes" y buscar la corroboración de una comunidad de expertos.

Sus alumnos también han reflexionado sobre ello. Alan Pérez ha destacado la importancia del consenso entre expertos: "no es lo mismo que solo lo diga un foro [...] que lo diga la NASA, lo digan 20 personas también que tienen conocimiento". Adriano, en cambio, ha reconocido que "siempre está la duda", incluso ante las fuentes oficiales.

Sobre el uso de la inteligencia artificial, los estudiantes han admitido que la emplean de forma habitual para tareas académicas. "La inteligencia artificial, hoy en día, se usa prácticamente para todo", ha comentado Alan, explicando que la utilizan para hacer resúmenes o para depurar "códigos de programación". Adriano ha añadido que recurre a ella cuando no encuentra respuestas por "métodos convencionales".

Inteligencia Artificial

Lejos de alarmarse, José Manuel Mencía se ha mostrado a favor de su uso, afirmando que "prohibirlo también es un poco absurdo". A su juicio, la clave es "enseñar a usarla con cabeza y con criterio", del mismo modo que ocurre con los móviles, para que los alumnos aprendan a discernir, ya que ni la propia IA garantiza que toda su información sea cierta.

Finalmente, el debate ha abordado la pérdida de autoridad del profesorado, un problema que, según datos citados en el programa, admite más del 70% del colectivo. Mencía cree que la autoridad "hay que ganársela" y que el rol del docente debe cambiar para ser "más motivador" y "plantear proyectos diferentes". Sus alumnos parecen estar de acuerdo, ya que valoran a un profesor que "se salga de los métodos normales" y plantee tareas "de forma más dinámica".