El profesor Armando Zerolo cuestiona 'Hodio', la nueva herramienta del Gobierno para medir el odio en redes: "Alguien que no confía en los medios democráticos para regular la convivencia"

“El odio no es más que carencia de imaginación”. Con esta cita del escritor Graham Greene ha iniciado Jorge Bustos la sección ‘Traficantes de Palabras’ en 'Herrera en COPE'. En ella, el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Armando Zerolo, ha reflexionado sobre la creación de 'Hodio', una nueva y controvertida herramienta impulsada por el Gobierno.

ESCUCHA LA SECCIÓN COMPLETA HODIO, por Armando Zerolo | Traficantes de Palabras Herrera en COPE Escuchar

Qué es 'Hodio'

Este acrónimo, que responde a 'Huella del Odio y la Polarización', ha sido desarrollado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según sus creadores, el sistema está diseñado para “analizar la presencia de discurso de odio y polarización” en las principales redes sociales y, con los datos obtenidos, generar un “ranking público y transparente” para comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas.

Una herramienta con doble lectura

Armando Zerolo ha valorado la iniciativa con ironía, celebrando que “ha dado trabajo a un ministerio” cuya utilidad, en su opinión, no estaba clara. Además, ha añadido que la herramienta podría servir para incluir en dicho ranking a miembros del Ejecutivo como “Óscar Puente, Óscar López, Pachi López y el propio Pedro Sánchez”, a quienes ha calificado como “los creadores de la legislatura del muro”.

Sin embargo, el profesor ha señalado que, dado que “como esto no va a pasar, cabe pensar que se persigue otra cosa”. Para Zerolo, la persecución del odio es legítima, pero ha recordado que para ello ya existen el Estado de Derecho, con sus leyes y tribunales, y las instituciones moderadoras como el Parlamento y la libertad de prensa.

Banco de imágenes Varios jóvenes están con sus teléfonos móviles

El experto ha concluido su análisis en COPE advirtiendo de la contradicción que supone que las mismas instituciones que deberían moderar sean utilizadas para generar crispación. “Si esas instituciones se utilizan para generar odio y se crea un observatorio para perseguirlo, hay alguien que está haciendo las cosas al revés”, ha sentenciado. En su opinión, esta iniciativa demuestra que hay “alguien que no confía en los medios democráticos para regular la convivencia”.