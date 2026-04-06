Paolo Sorrentino busca la 'gracia' en su nueva película sobre la fe, la política y las dudas de la vida

El periodista Ramón González Férriz ha analizado la última película del cineasta italiano Paolo Sorrentino, titulada ‘La Gracia’, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’. La cinta, cuyo estreno ha coincidido con la Semana Santa, ha servido como punto de partida para una reflexión sobre las dudas, las creencias y los conflictos que marcan la vida.

Un presidente ante sus dudas

González Férriz ha explicado que la película narra la historia de un presidente de la República de Italia al que le restan seis meses en el cargo. El protagonista es descrito como “un hombre culto, honesto y católico” que se enfrenta a dudas sobre las últimas decisiones que debe tomar, ya que estas entran en conflicto directo con su fe. Concretamente, debe posicionarse sobre la ley de la eutanasia y el indulto de dos asesinos.

escucha aquí el podcast 'La Gracia', por Ramón González Férriz | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

El periodista ha señalado que, a diferencia de otras obras de Sorrentino en las que reflexionaba sobre “la belleza, la juventud y el éxito”, este nuevo filme se centra en “cómo envejecemos y cómo intentamos combinar nuestras creencias más profundas con los conflictos que la vida nos pone delante”. Según Férriz, aunque la trama es política, en realidad “a lo que se parece es a la vida normal, a la tuya y a la mía”.

En este sentido, la película plantea una reflexión universal sobre la condición humana. Como ha afirmado Ramón González Férriz, “la vida consiste en tomar decisiones en mitad de las dudas”. Esta idea resuena a lo largo de la cinta, que trasciende su marco político para conectar con la experiencia cotidiana de cualquier espectador.

La búsqueda de la gracia

Férriz ha advertido que el espectador no debe esperar “grandes revelaciones”, ya que la película funciona como “un precioso recordatorio de algo que es obvio”. El mensaje final, según el periodista, es que “tal vez nunca alcancemos la verdad, pero al menos debemos intentar buscar la gracia”. Por todo ello, González Férriz ha concluido su intervención con una clara recomendación: “No te la pierdas”.