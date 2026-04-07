Marta San Miguel, sobre el inicio del juicio por el 'caso Kitchen' y 'Mascarillas': todas las claves

La cocina es un espacio fundamental en la cultura mediterránea, un lugar central donde se cuece la vida familiar. Sobre esta idea ha reflexionado la periodista Marta San Miguel en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de 'Herrera en COPE', presentada por Jorge Bustos. San Miguel ha utilizado esta metáfora para analizar el nombre del caso Kitchen, donde "lo que se cocina no son alimentos, son chanchullos".

Según la periodista, la cocina "es el corazón de la casa, porque realmente es donde se cuece nuestra vida diaria". En este espacio, ha añadido, "confluye una verdad que no se da en otras estancias", un punto de encuentro que, en el contexto de la corrupción, adquiere un significado especialmente pertinente. Esta reflexión surge al escuchar el nombre de la trama 'Kitchen', que significa cocina en inglés.

Miriam Mora Marta San Miguel

Dos grandes juicios por corrupción

El análisis de San Miguel coincide con el inicio del juicio del caso Kitchen, que comenzó este lunes en la Audiencia Nacional 13 años después de que estallara la trama. En el banquillo se sientan miembros de la antigua cúpula de Interior y el exministro Jorge Fernández Díaz, por el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

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Las cocinas, como ha señalado la periodista, "tienen algo, son refugio y sala de operaciones a la vez". Una dualidad que, a su juicio, también se observa en el caso del exministro Ábalos y sus colaboradores, quienes "han metido la corrupción en la cocina del PSOE, entre el embutido y las cazuelas". Precisamente, el juicio contra ellos en el Tribunal Supremo arranca este martes.

Una 'miasma sistémica'

Con la Semana Santa recién terminada, la actualidad impone, en palabras de la comunicadora, "tragarnos dos juicios por corrupción que afectan a los principales partidos políticos", en referencia al PP y al PSOE.

Esta situación obliga a la ciudadanía a "respirar esa miasma sistémica", ha lamentado San Miguel. Para ilustrarlo, ha empleado una gráfica comparación: "Como cuando a un vecino se le quema la comida y acaba oliendo fatal en tu propia casa".