La reflexión de Juanma Castaño sobre el futuro de Alcaraz: "Con 22 años ya tiene siete Grand Slams y es inevitable pensar que puede alcanzar a Djokovic, Nadal y Federer"

Carlos Alcaraz firmó este domingo una nueva página en los libros de historia del tenis tras ganar su primer Open de Australia y su séptimo 'Grand Slam'. Una heroicidad que le permitió convertirse en el tenista más joven en lograr los cuatro torneos grandes de la ATP.

DE RÉCORD EN RÉCORD

En la final batió al serbio Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) y, con tan solo 22 años y 274 días, ha superado el récord de Don Budge, que con 22 años y 363 días estableció la marca cuando ganó Roland Garros en 1938.

El tenista de El Palmar superó igualmente la marca que, desde el inicio de la Era Open en 1968, ostentaba Rafa Nadal cuando en 2010 ganó el Abierto de Estados Unidos y completaba los cuatro grandes. Aunque el récord global lo tiene la alemana Steffi Graff, que consiguió este hito con 19 años en 1988 con el título en Nueva York.

EFE Carlos Alcaraz sostiene el trofeo que le acredita como ganador del Open de Australia.

Este es un nuevo récord que suma en su corta carrera el tenista murciano, que en 2022 se convirtió en el número uno más joven de la historia con 19 años y 4 meses, superando al australiano Lleyton Hewitt, tras ganar el US Open, el primero de sus siete 'Grand Slams'.

NADAL FELICITA A ALCARAZ Y DJOKOVIC

El extenista español Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia y "conquistar el 'Career Grand Slam'", además de resaltar el mérito del serbio Novak Djokovic "por seguir haciendo historia" con otra final en Melbourne.

"Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!", escribió el balear, que estuvo presente en la final de este domingo en la Rod Laver Arena de Melbourne, en Twitter.

Además, tuvo palabras de cariño para Djokovic, que durante la ceremonia de trofeos se acordó del manacorí. "Felicidades a Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", concluyó.

LA REFLEXIÓN DE JUANMA CASTAÑO

En 'el Tertulión de los domingos' se habló y mucho de la hazaña de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia y Juanma Castaño reflexionó sobre los éxitos que el tenista murciano ya ha conseguido con tan solo 22 años.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia.

"Es inevitable ir contando los Grand Slams pensando en los títulos que le faltan a Alcaraz para alcanzar a Djokovic, Nadal y Federer", empezó diciendo el director de El Partidazo de COPE.

Y agregaba seguidamente: "Y es algo que puede pasar perfectamente porque con 22 años ya tiene siete Grand Slams. Ahora, además, son dos los que se reparten los títulos y no son tres como antes y por detrás no aparece nadie que vaya a incomodar a Alcaraz y Sinner en los próximos dos años".

"Es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz", eran las palabras con las que finalizaba Juanma Castaño. Pero al debate se sumaba Paco González y comentaba: "Por falta de tenis no va a ser. La cosa sería por salud, como ha dicho Nadal, o por cabeza. Por eso, Alcaraz va a estar pelando cada final mientras tenga hambre y cabeza".