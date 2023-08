¿Dónde está Daniel Sancho? La policía tailandesa cambia su versión y desvela el verdadero paradero del chef

Sin duda, uno de los temas de este verano está siendo la detención en Tailandia de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un caso cuyos detalles no dejan de sorprendernos y que ha tenido novedades en las últimas horas que, como viene siendo habitual, ha desgranado Nacho Abad en 'Herrera en COPE'.

Después de haber confesado el crimen, recordamos que Sancho se encuentra en la prisión tailandesa de Koh Samui a la espera de que salga la sentencia de su caso, que previsiblemente sea la pena de muerte. O al menos eso es lo que se pensaba hasta ahora. Nacho Abad ha tenido la oportunidad de entrevistar en exclusiva al número 2 de la policía tailandesa, que ha cambiado la versión que se conocía hasta ahora sobre el paradero de Daniel Sancho. Conocido con el apodo de 'Big Joke' ('gran chiste' en inglés), le ha confesado al periodista que el chef está en la cárcel de Surah Tanit.

Giro de guion para Daniel Sancho: la nueva hipótesis al analizar la camiseta que llevaba Arrieta La policía tailandesa ha dictado sentencia y ha abierto tres hipótesis sobre la muerte de Edwin, donde la aparición de una camiseta abre nuevos campos de investigación Redacción DigitalMadrid 16 ago 2023 - 15:03

Con esta declaración Abad deduce que a Daniel Sancho lo trasladan a Koh Samui para que los investigadores puedan hablar con él, porque la investigación está prácticamente cerrada pero no del todo, y para que vea a su madre, Silvia Bronchalo, pero luego se lo llevan a la otra cárcel, donde está realmente. “Estamos hablando de dos horas y media de camino a diario, tanto de ida como de vuelta”, explica el periodista de sucesos, un detalle que hasta ahora desconocía tanto el Ministerio de Exteriores español como los abogados de la defensa y los propios familiares.

Un cambio en la versión que cuestionaría toda la investigación

El jefe de la policía tailandesa les declara este cambio en su versión en inglés, por lo que Nacho Abad descarta que haya podido haber un malentendido por una traducción incorrecta. “El desconcierto es absoluto”, asegura el periodista. Y es que ese mismo policía hace días en una rueda de prensa con todos los medios españoles informó de todos los detalles del caso, y nadie puso en duda su palabra, obviamente, por su autoridad. “Es como poner en duda aquí la palabra del director adjunto operativo de la Policía Nacional”, aclara Abad. No descarta el periodista que la policía esté mintiendo, lo que daría pie a cuestionar todo lo que sabemos hasta ahora de la investigación.

Experto en criminología, en @HerreraenCOPE: 'El motivo del descuartizar no es solo esconder el cadáver''



??A raíz de lo sucedido con Daniel Sancho, Rodolfo Gordillo nos cuenta los motivos que se esconden detrás del hecho de descuartizar un cadáver https://t.co/xZS5vzNdSg — COPE (@COPE) August 11, 2023





Precisamente otro aspecto del caso en el que ha habido giros y cambios en la versión ha sido la manera en la que supuestamente fue asesinado Arrieta. “En la primera rueda de prensa dijo que Daniel Sancho apuñaló en el corazón a Edwin Arrieta, y de esa puñalada se cayó y se golpeó la cabeza, estuvo esperando tres horas y luego le descuartizó”, indica Nacho Abad. “Sin embargo, en la entrevista que nos da a nosotros y luego a EFE es que, en realidad, la causa de la muerte fue el degollamiento”. Unos giros de guion que no le cuadran mucho al periodista de sucesos, sobre todo, porque se habló de una puñalada en el pecho cuando no se ha encontrado aún el torso de la víctima. “Es una de las nueve piezas del cuerpo de Arrieta que no ha aparecido”, de las 18 que hay en total, puntualiza Abad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, como ya detalló la semana pasada en 'Herrera en COPE', la policía tailandesa mostróla camiseta de Arrietacon, efectivamente, una raja producida probablemente por un arma blanca, pero no había rastro de sangre. En la entrevista concedida a Nacho Abad, 'Big Joke' admite que no hay sangre porque supuestamente Daniel Sancho lavó la camiseta, algo que no tiene mucho sentido y que no ayuda a sostener la teoría de la puñalada en el corazón.

El reencuentro en prisión con su madre

Por otro lado, Nacho Abad también ha relatado cómo fue el primer encuentro de Sancho con su madre, Silvia Bronchalo, en la cárcel. “Fue con un cristal, no le pudo abrazar, no le pudo tocar”, ya que en Tailanda no existen las visitas vis a vis tal y como las conocemos aquí en España. Un encuentro, en palabras de Abad, durísimo para los dos, y en el que su madre le preguntó qué paso y los motivos que le llevaron a hacerlo. “Tenían permiso para estar dos horas, pero la reunión se corta a la hora y cuarto porque hubo una tremenda crisis de ansiedad de Daniel Sancho”, cuenta Nacho Abad. Desvela que en un momento dado el chef no era capaz de hablar, no paraba de llorar, lo que provocó que su madre se angustiara también y se optó por dar por terminado el encuentro. Desde ese momento su madre lo está visitando todos los días.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho cuenta cómo ha sido el encuentro con su hijo: "Nadie está preparado para recibir una noticia así" https://t.co/0Q2Rl7feRT — COPE (@COPE) August 18, 2023





Al contrario de las primeras imágenes que se vieron de él colaborando con la policía, en las que se mostraba bastante tranquilo, Nacho Abad cree que Daniel Sancho “ya es consciente de lo que se le viene encima”. La policía ya ha anunciado que va a pedir pena de muerte para él, como ha constatado su número 2 en la entrevista con el periodista. “Da lo mismo dónde está (preguntado por la cárcel donde se encuentra Sancho), va a ser condenado a muerte”.