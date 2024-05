Un joven de 17 años fue detenido a finales de febrero acusado de asesinato. La víctima fue José García, de 74 años, quien murió hace unas semanas tras recibir una brutal paliza en Rociana del Condado, en Huelva, a manos de este menor, quien se habría vengado así por la muerte de su propio padre a manos, precisamente, de su víctima. Y es que el experto en sucesos y colaborador de COPE, Nacho Abad, ha sacado este miércoles a la luz algunos de los audios de aquel juicio, en el año 2020, y que arrojan luz sobre este segundo asesinato y que está relacionado directamente con el que tuvo lugar hace cuatro años.

Nacho Abad ha explicado que este joven de 17 años y su madre estaban en una farmacia de Rociana. Entró entonces ese hombre mayor de 74 años, José García, quien se sentó para esperar su turno. En un momento particular, el menor identificó al hombre, se acercó a él y le propinó una paliza. "Hay dos versiones. Una es que le da un puñetazo en la cabeza, una patada, el hombre cae al suelo y le da hasta 15 golpes más y no es que pare a los 18, lo hace porque suda del agotamiento", ha explicado a Alberto Herrera. La madre le agarró y salieron corriendo de allí.

El joven estuvo "cuatro días en busca y captura y es detenido al quinto día porque acaba entregándose", ha apuntado. El experto en sucesos ha recordado que este hombre mayor, cuatro años antes había pegado un tiro a su padre. "Manuel, el padre del chaval, había entrado en la finca de José a robar unas habas para hacer un caldo", explicado.

Los audios del caso del robo de las habas, al descubierto

José tenía un arma para los abejarucos. "Él dice que Manuel, el hombre, llevaba un cuchillo y se le abalanzó. En la escena del crimen había un cuchillo. La víctima lo tenía, lo recogió el forense y se lo entrego a la familia porque entendió que no había sido utilizado. Esto me sorprende porque si en una escena hay un cuchillo que porta la víctima, el forense lo tiene que fotografiar y entregar como prueba. Esto me pareció sorprendente", ha señalado Nacho Abad, quien ha puesto algunos del los audios que sonaron durante aquel juicio.

Ahora, y en este caso en el que todavía no ha habido juicio por el caso de homicidio a este hombre de 74 años, hay varias versiones. Si la primera dice que el joven asestó aquella paliza al hombre sin mediar una sola palabra. La segunda asegura que el hombre se dirigió al menor y le dijo: "A ti te voy a hacer lo mismo que le hice a tu padre", ha desvelado Nacho Abad. Así fue como el menor reaccionó con violencia. "Todo es un sinsentido", ha agregado.

¿Cómo terminó el juicio contra este hombre? Fue condenado a 15 años de prisión. El fiscal, sin embargo, dijo que se quedara en libertad. Se envió un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el hombre fue condenado a 15 años y el fiscal insistió en que siguiera en la calle. Poco después se hizo un recurso al Tribunal Supremo, que todavía no se había pronunciado. Ha sido en ese momento, esperando la respuesta del Supremo, cuando el joven le mata.

"Estaba en libertad porque tenía 74 años, alzhéimer, problemas de salud y se consideraba que ni iba a huir ni era un peligro ni iba a destruir pruebas. Puedo entender que la familia de la víctima, Manuel, sintiese que no había justicia. Estuvo un año en prisión condicional, pero no cumplió la condena", ha concluido.