Nacho Abad desvela las palabras que le dijo Manu Tenorio a sus inquilinos antes de que le okuparan la casa en Sanlúcar: "Es brutal"

Hace solo unos días, el exconcursante de OT Manu Tenorio, contaba en un huilo publicado en su perfil de X la situación en la que se encontraba desde hacía más de un año. Y es que Tenorio confesaba que estaba lidiando "con unos inquiocupas" y de momento no ha encontrado la manera de echarlos de allí. "Ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo. Nada, no me dan ninguna opción", confesó en su perfil.

Una situación que incluso ha derivado en un conflicto que le ha enfrentado a Podemos, desde donde le acusan de tener deudas con Hacienda. Unas acusaciones ante las que también tuvo que responder días después: "Aprovecho para dar las gracias a toda la gente sensata, a toda la gente cuya única posición política es la honradez, el rigor y el civismo", escribió.

Poco después, se defendió: "Yo no soy ningún moroso. Yo no tengo deudas con Hacienda. Nadie puede demostrar eso porque no existe. Buenas tardes, que yo me retiro. Nos vemos esta noche en 'Código 10', yo solamente apelo a la cordura", concluyó.

Programa, 'Código 10', que presenta el periodista experto en sucesos y también colaborador de COPE, Nacho Abad. Por ese motivo, este martes hemos aprovechado para hablar con el periodista, quien ha desvelado algunos detalles del caso de Manu Tenorio.

Nacho Abad desvela las palabras que le dijo Manu Tenorio a sus inquilinos antes de que le okuparan la casa en Sanlúcar

"La historia es brutal", ha opinado en primer lugar el periodista. "Él tiene una casa en Sanlúcar de Barrameda. Tiene un inquilino, bien; tiene una inquilina, bien; pero la inquilina se tiene que ir y le dice: "Oye, antes de irte, ¿te importa que mi hermano se quede con su pareja?" Y él dice: "Hombre, si es un pagador tan serio como tú, pues claro que sí, que vengan"", ha detallado nacho Abad.

Efectivamente llegaron a la vivienda y empezaron a pagar, hasta que llegó un día en el que dejaron de hacerlo.

Fue ya entonces cuando Manu Tenorio los abordó: "Oye, es que habéis dejado de pagar. Lleváis cinco o seis meses sin pagar", les dijo, tal y como ha contado el periodista, a lo que ellos le respondieron: "Ya nos podremos al día, déjanos un poquito más... buscamos otra casa. Mira, te hago una foto, aquí tengo las cajas, nos vamos a ir...", pero nunca se fueron. Ha pasado un año desde aquel momento y acumulan ya una deuda de 10.000 euros.

"Entonces Manu no puede aguantar eso y les presiona, y ellos lo que hacen es decir: "Es que hay un techo que tiene humedad y no me lo arreglas", y Manu decía: "Primero págamelo los 10.000 que me debes. Y más allá, la casa tiene un seguro"", ha detallado Nacho Abad.

Después aseguraron que les llegó una carta de Hacienda y alegaron que ellos estaban pagando el alquiler. Es decir, se suponía que ellos estaban pagando a Haciendo la parte que le tendrían que pagar a Manu.

"Que él no tiene ninguna deuda con Hacienda. Tiene aplazamientos con Hacienda, pero un aplazamiento no es una deuda. De hecho, dio un concierto en Ubrique la semana pasada, y si tuviese una deuda con Hacienda, Hacienda le dice a Ubrique: "Oye, Ubrique, me pagas a mí, no le pagas a Manu". Y le pagaron a él. Entonces, hay dos inquiocupas que lo que están haciendo es propagar bulos por lo que cuenta Manu en torno a él, y diciendo que tiene deudas con Hacienda. Y claro, él se ha subido por las paredes porque luego esto ha derivado en una pelea política en la que Podemos le ha acusado de tener grandes deudas con Hacienda", ha explicado el periodista.

Una serie de acusaciones sin más fundamento que las declaraciones de estos dos inquiokupas y sobre lo que Nacho Abad ha expuesto:

"He invitado en cuatro o cinco ocasiones a esta portavoz de Podemos para poderla entrevistar. No responde siquiera. Porque la pregunta es: "Oiga, ¿cómo sabe usted que tiene una gran deuda Manu Tenorio? ¿Puede enseñarnos el papel para acreditar la veracidad de esa afirmación que es difamatoria contra él?". Y claro, si pudiese enseñarlo, la siguiente pregunta es: "¿Cómo Podemos puede acceder a los datos personales de Manu Tenorio en Hacienda?". Pero claro, yo entiendo que no se pone porque no puede demostrar lo que ha dicho", ha concluido.