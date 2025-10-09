José Antonio Zarzalejos, periodista, sobre las formas de Sánchez en el Congreso: "Utiliza el método Pantoja con el dientes, dientes"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado este miércoles en el programa 'Herrera en COPE' el comportamiento reciente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención en la sección 'Sexto sentido', Zarzalejos ha sostenido que las últimas actuaciones del líder socialista, lejos de demostrar fortaleza, expresan en realidad “descontrol y rabia”.

ESCUCHA AQUÍ EL SEXTO SENTIDO Las formas de Sánchez en el Congreso, por José Antonio Zarzalejos| El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

Una risa impostada

Para el colaborador, el presidente es un “hombre sin clase, sin estilo” que “desconoce la elegancia”. Zarzalejos ha recordado episodios como las “carcajadas tabernarias” durante la investidura de Feijóo o sus “manos en los bolsillos ante el rey” como precedentes de su comportamiento, que ha calificado de “sumiso hasta el servilismo con los socios y altanero con la oposición”.

Según ha explicado, los argumentarios de La Moncloa no son solo dialécticos, sino también gestuales, siguiendo lo que ha denominado el “método Pantoja”: “dientes, dientes”. El periodista considera que esta arrogancia es una “impostura defensiva” y ha sentenciado que “mienten con las palabras, pero mienten también con los gestos”.

El 'caso Begoña Gómez', un punto de inflexión

En su análisis, Zarzalejos ha destacado como un hecho “clave” la personación de la Universidad Complutense como parte perjudicada en el proceso que afecta a Begoña Gómez. A su juicio, esta decisión supone un “cambio a peor para ella en el proceso penal”, ya que la institución se declara perjudicada “por la cátedra de Gómez y por sus enjuagues”.

El periodista ha vaticinado que Sánchez “va a necesitar más ánimo que Feijóo” para afrontar este y otros procesos. Además, ha advertido sobre la posibilidad de que el presidente sea citado a declarar y que, dada la “cercanía a su persona de los imputados”, su comparecencia judicial podría ser en otra y peor condición procesal que la de testigo.

A. Perez Meca El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Finalmente, Zarzalejos ha recordado la obligatoriedad constitucional de que el presidente comparezca en la comisión de investigación del Senado. Ante este panorama, el periodista ha concluido su intervención con una reflexión: “Veremos, Carlos, si, como dice el refrán, el que ríe, el último, ríe mejor”.