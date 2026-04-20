Zarzalejos desmonta la cumbre de Sánchez: un acto para tapar su "angustiada situación"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha analizado la reciente cumbre progresista celebrada en Barcelona. Según Zarzalejos, el evento ofrece "conclusiones aleccionadoras sobre la muy angustiada situación política en la que se encuentra Sánchez". La elección de Barcelona, explica, no es casual, ya que es "el espacio menos hostil para Sánchez" en comparación con otros territorios como Sevilla o Madrid.

Un discurso internacional sin fondo

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Para Zarzalejos, el presidente del Gobierno recurre a la escena internacional porque "carece de discurso doméstico". Sostiene que el argumentario interno está agotado, ya que "cualquier temática interna remite al fracaso, al conflicto o a los tribunales de justicia". Como ejemplo, menciona que la regularización de migrantes se ha configurado como "un fiasco", con un rechazo del 67% de los consultados según una encuesta de 'El Español'.

El contenido de la reunión ha sido calificado por el periodista como "humo, declaraciones ideológicas y retórica woke". Zarzalejos critica las "consignas y eslóganes" y la "alta dosis de presuntuosidad", que llevó a los participantes a afirmar que la cumbre era "el germen de una nueva ONU".

De Europa a los BRICS

Otro de los puntos clave del análisis de Zarzalejos son los asistentes. Destaca la ausencia de "ningún líder relevante de la Unión Europea" y la presencia de "los habituales de Latinoamérica". En su opinión, Sánchez "ha cambiado a Macron, a Starmer, a Merz, por Petro, Lula y Sheinbaum". Esta estrategia, según el periodista, desplaza a España de su "entorno internacional natural".

(EPA) EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Zarzalejos profundiza en esta idea, afirmando que el presidente entiende "la política exterior como una herramienta para su discurso interno". Considera que foros como la Unión Europea, la OTAN o el G20 "no le son cómodos". "Lo mismo que ha deslocalizado a nuestro país del cumplimiento de los principios constitucionales, lo ha deslocalizado de su lugar en el concierto internacional", sentencia.

Finalmente, el periodista concluye que la cumbre fue "cartón piedra, coreografía o la nada". Recordando una pregunta que hizo Donald Trump sobre si España era un BRIC, Zarzalejos ofrece una respuesta contundente: "si por Sánchez fuera, sería un BRIC, y eso es lo que está intentando". De esta forma, acusa al presidente de amparar los regímenes de Venezuela y Cuba y de intentar alejar a España de sus socios tradicionales.