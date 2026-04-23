El PP marca distancias con Vox en el Congreso: el análisis de Zarzalejos

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la actualidad política en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', destacando la demostración de fortaleza del PP en el Congreso frente a Vox. A pesar de que los populares votaron en contra de la interpretación de la prioridad nacional defendida por el partido de Santiago Abascal, Zarzalejos subraya que "no pasó nada", ya que Vox mantuvo la investidura de Guardiola en Extremadura y se anunció el acuerdo con el PP en Aragón.

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La 'prioridad nacional' en los pactos

Zarzalejos ha explicado que el concepto de prioridad nacional figura en el pacto con Azcón en Aragón y debe interpretarse "en positivo". Esto significa, según el periodista, "la exigencia y un arraigo real, permanente y verificable para obtener determinadas ayudas", y nunca "como una discriminación por razones de nacionalidad". Así, el voto en contra del PP respondió a que la preferencia que reclamaba Vox "no la autoriza ni la constitución ni las leyes orgánicas ni las ordinarias que la desarrollan".

El analista político ha recordado que "una coalición no es una fusión por absorción ni una comunión con ruedas de molino", ni para unos ni para otros. En este sentido, ha vaticinado que "de estos roces va a haber muchos", pero no impedirán que se repitan los pactos de Mérida y Zaragoza también en Castilla y León.

El "caos" de la inmigración

En contraposición, Zarzalejos ha señalado que "los problemas se le están acumulando al gobierno" en el "grave asunto de la inmigración". Califica la gestión de la regularización como "caótica" y critica la explicación de la ministra portavoz, quien acusa a los ayuntamientos del PP de boicotearla. Para el periodista, esto es una "conmovería intelectual".

José Antonio Zarzalejos y Carlos Herrera

Además, ha recordado que el Consejo de Estado ya advirtió en un informe que el planteamiento del real decreto "entrañaba un desafío enorme" y se mostró "escéptico". Según Zarzalejos, "los procedimientos de regularización no van a estar terminados ni mucho menos el 30 de junio", por lo que "le está rondando al gobierno la sombra del fracaso".

Las tensiones del PSC en Cataluña

Los problemas para los socialistas también se manifiestan en Cataluña. Zarzalejos ha informado de que el PSC ha disuelto su agrupación en Ripoll después de que dos de sus concejales facilitaran a Silvia Orriolz, líder de Aliança Catalana, la aprobación del presupuesto municipal.

A esto se suma que el ayuntamiento de Lérida, con mayoría del PSC, propondrá la prohibición del Burca y del NICAV en espacios públicos, "desafiando el criterio del PSOE". Finalmente, el periodista ha apuntado que "el propio presidente de la Generalitat Illua anuncia que se exigirá la progresión en el catalán para la renovación del permiso de residencia", lo que le lleva a concluir que los socialistas no están "como para dar lecciones".