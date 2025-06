El libro que argumenta por qué la amnistía es inconstitucional: un trabajo de 66 juristas

Ayer ocurrió un hecho insólito: se filtraron los 191 folios de la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que argumenta la constitucionalidad de la amnistía. O sea, se adelantó la sentencia. ¿Qué hay detrás de esta filtración sin precedentes? Lo analiza José Antonio Zarzalejos en su 'Sexto Sentido'.

"Un intento de alterar la agenda mediática; que no se hable de los casos de corrupción; de los bulos de los ministros; de los silencios y connivencias de Sánchez. Había que atronar con esa ponencia que, efectivamente, es un adelanto de la sentencia.

Pese a que no es noticia que el TC de Pumpido respalde las decisiones del Gobierno, periódicos hubo que abrieron su edición impresa a cinco columnas con este asunto. Como si fuese una gran exclusiva.

Desde el TC nada se ha dicho de la filtración, ni se ha abierto ninguna investigación. Estoy en condiciones de asegurar a nuestros oyentes que esa ponencia no era conocida por los magistrados de la minoría hasta ayer a las 11 horas de la mañana, que fue cuando se les entregó en un sobre cerrado.

Incluso no la conocían al menos dos o tres magistrados de los seis sanchistas que participarán en la deliberación. Esta operación de distracción lleva la marca de Pumpido en estado puro.

La ponente, Inmaculada Montalbán, es a la que se asignó también la revocación de la sentencia del Supremo y de la Audiencia de Sevilla sobre los ERES: "Cuesta creer que haya tenido capacidad para escribir esos casi 200 folios. En esa ponencia hay muchas manos, de los letrados, desde luego, pero de otros de más arriba.

Se compran todos los argumentos del Gobierno y de los separatistas sin faltar ni uno y se afirma, sin que nadie se despeine, la barbaridad constructivista de que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba”. Esta frase es el resumen del núcleo duro argumental del populismo jurídico de la peor especie".

por qué la amnistía es inconstitucional

"Hace unos meses se publicó un libro con los trabajos de 66 juristas de primera línea con 78 textos publicados en prensa, en los quedaba argumentado desde todos los ángulos que la amnistía es inconstitucionalidad. La lista de juristas es avasalladora y todos ellos disponen de una trayectoria profesional incomparable con la de Pumpido o Montalbán.

Nombres: no hay tiempo, pero por citar, desde Gimbernat a Aragón Reyes, Virgilio Zapatero, Miguel Satrústegui, Diaz-Ambrona, Tomás Ramón Fernández… El libro se titula “La amnistía en España: Constitución y Estado de Derecho”. Editado por Colex.

Es un libro decisivo que rebate todos los argumentos de la ponencia, uno a uno, expuestos con pésima sintaxis. Compren el libro. Y una advertencia escrita por el expresidente del Constitucional, Pedro Cruz Villalón publicada en el diario El País de 21 de septiembre de 2023 (título: “Constitución menguante”).

Su tesis: que este Congreso de la XV legislatura carece de legitimidad para aprobar la amnistía porque no se propuso, al contrario, se negó, en el programa electoral del PSOE. Dice el expresidente del TC en ese artículo: “De haber estado sobre la mesa, la amnistía hubiera ocupado un lugar excepcional en la campaña electoral”.

No fue así. La amnistía hiere a la Constitución y es un acto ilegítimo del Congreso porque no se sometió al electorado. Si el TC perpetra la arbitrariedad de elevar a sentencia la ponencia de Montalbán contraerá una responsabilidad histórica de consecuencias ahora no previsibles, pero en todo caso, muy graves".