¿Tienes una hipoteca variable? Marc Vidal aconseja cómo organizar tu economía familiar para poder pagarla

El pago de la hipoteca sigue siendo un problema para muchos españoles y aquellos que tengan una variable deben prestar especial atención, como explica Marc Vidal: "Se trata de la última advertencia del Banco de España, que prevé un horizonte complicado para muchas familias españolas a consecuencia de las agresivas alzas en los tipos de interés que llevamos ya desde hace meses".

El analista económico ha desgranado este asunto en su 'Salida de Emergencia' de este martes: "Asegura que el 30% de las hipotecas variables del país todavía experimentarán más incrementos en sus cuotas al computar las últimas revisiones del BCE, es lo que se extrae por lo menos de su último informe de estabilidad financiera que publica nuestro regulador. Un documento que también indica, en la parte buena, que el otro 70% ya solo verán aumentos leves en los próximos meses".

"Pero el problema radica en ese tercio que deberá soportar la embestida de la revisión de sus hipotecas y es que a pesar de un débil crecimiento del 1,7% de la renta bruta disponible en términos reales, las familias han mostrado, sin embargo, una gran resistencia a las adversidades inflacionarias y a las fluctuaciones de esos tipos de interés, por eso la advertencia es que la situación podría complicarse en los próximos meses", añade.

¿Existe riesgo de impago de hipotecas en los hogares de España?

En este punto, Carlos Herrera se ha preguntado si hay riesgo de impago en los hogares de España: "En principio, según el Banco de España, no. Dicen que ha habido una buena evolución del empleo y eso lo evita, pero yo de todos modos no estoy muy de acuerdo con eso porque el empleo generado no ha incrementado el salario medio de manera significativa, por lo que no puede ser esa la razón principal. Es más, nuestro país es de los que más capacidad adquisitiva han perdido en toda Europa".

"Desde mi punto de vista, el motivo de la baja morosidad hipotecaria es por algo que prevalece en nuestro pensamiento colectivo. En España, ante la incapacidad de pagar algo es la hipoteca lo último que se deja de pagar, de ahí que de momento el indicador de impagos que maneja el Banco de España no ha tenido aumentos importantes. La duda estaría en si esto seguirá así, a pesar de que un 30% de los hipotecados en tasa variable van a recibir otro hachazo en sus cuotas en pocos meses",

De hecho, "la desaceleración de la demanda interna, el incremento del coste de los salarios vivos hipotecarios, la dificultad para controlar la inflación subyacente y la inestabilidad financiera global no van a facilitar que eso sea así".

Para concluir, el analista ha dejado una recomendación a aquellos que puedan verse envueltos en esta situación: "Recomiendo a quienes ya intuyan que esto les va a pasar, que revalúen el presupuesto familiar, que refinancien si es posible su hipoteca, que creen un fondo de emergencia, que reduzcan deudas menores, que eliminen las cargas asociadas a sus hipotecas como seguros y diversos, y que eviten las deudas puente, sobre todo esto para sobrellevar la tempestad que viene. En definitiva, que tomen las familias españolas medidas para disponer de su propia salida de emergencia".