La técnica infalible de Robert Kiyosaki que permite a los españoles ahorrar en poco tiempo

Este martes, Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en el ahorro de los españoles. Además, ha hablado sobre la fórmula descrita porRobert Kiyosaki y que te hará acumular dinero en tu cuenta en poco tiempo. Descubre de qué se trata en el audio que tienes disponible a continuación.

Nuestro país es el segundo en Europa donde "el gasto familiar supera más a los ingresos habituales. Según datos de la Comisión, el ratio de ahorro de los españoles ha disminuido drásticamente en los últimos años, alcanzando cifras inferiores al 7% del PIB".

Estas cifras están muy lejos del promedio de la UE, que está en el 12% aproximadamente.





Además, lo curioso es que España tiene "la segunda inflación menos alta de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser? ¿A qué se debe esta paradoja? Una inflación moderada debería favorecer la capacidad de ahorro, ya que reduce el coste de vida y otorga a los ciudadanos una mayor renta disponible".

Y lo cierto es que no está ocurriendo eso por culpa de un fenómeno económico que provoca que "si los salarios aumentan por debajo de la tasa de inflación, la capacidad adquisitiva se reduce igualmente. Y como España no logra incrementar el salario medio, pues la tasa de ahorro no logra subir".

"Doblamos la media europea de paro"

Carlos Herrera ha puesto sobre la mesa el hecho de que España tiene una cultura consumista. Sin embargo, hay más motivos. Uno de ellos es el desempleo. "Doblamos la media europea de paro y el no tener ingresos regulares, la capacidad de ahorro se ve afectada", explica Marc Vidal en la 'Salida de Emergencia'.

Otro factor que influye es que "tenemos un endeudamiento familiar superior a otros países".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y, por último, explica en 'Herrera en COPE' que tenemos una sociedad dependiente de subsidios que no dan para ahorrar aunque puede ser "una señal de optimismo social. Si los ciudadanos esperan tiempos difíciles, acumulan ahorros. Si perciben un futuro esperanzador, ahorran menos y consumen más".

Marc Vidal desmontó la bajada de la inflación: "Se modera en el metaverso"

El economista Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, analizó también el dato interanual de inflación del 1,9 % en junio.

El analista apuntó a que “es bueno que esto pase, pero no lo es tanto si se abre el diafragma. La inflación acumulada 2018-2023 es del 14,8% y las previsiones de varios organismos para 2024 rondarán el 19%”.

“De ahí que los ciudadanos estén atónitos con el anuncio de que los precios suben apenas un 2%, pero en su día a día su pérdida de poder adquisitivo se ha recortado casi una quinta parte en apenas cuatro años” señalaba. Puedes escuchar en el siguiente vídeo su análisis completo.