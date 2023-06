Marc Vidal explica la "paradoja" detrás de la bajada de la inflación: "Se debe mirar el paisaje por completo"

Ya te lo contamos en COPE. La inflación ha caído al 1,9% en este mes de junio. Es el dato más bajo desde junio del año pasado, lo que también se aprecia como un efecto escalón, cuando había una subida de precios por la Guerra de Ucrania. Aunque parezca una noticia positiva, realmente, este dato tiene sus matices.

Por ello, Marc Vidal ha indagado en su sección ‘Salida de Emergencia’ en este asunto.

El analista económico ha preferido comenzar su lectura tirando de ironía: “Se modera en el metaverso”. Marc Vidal ha apuntado que “es bueno que esto pase, pero no lo es tanto si se abre el diafragma. La inflación acumulada 2018-2023 es del 14,8% y las previsiones de varios organismos para 2024 rondarán el 19%”.

“De ahí que los ciudadanos estén atónitos con el anuncio de que los precios suben apenas un 2%, pero en su día a día su pérdida de poder adquisitivo se ha recortado casi una quinta parte en apenas cuatro años” ha señalado.

Marc Vidal ha aclarado que “es cierto que llevamos meses con buenas noticias con respecto al incremento de precios en el dato mensual, pero ojo, porque pocos hablan de que ayer el 0,6% de este mes de junio rompe esa tendencia positiva. Es una paradoja, pero es así”.

“Una cifra que si la analizáramos es una catástrofe, como todo en economía. Si queremos indexar lo macro a lo doméstico, se debe mirarel paisaje por completo” ha asegurado.

El analista económico ha indicado que existen “elementos añadidos que demuestran la diferencia entre lo que dicen los datos oficiales y lo que percibimos la gente y las empresas”.

“Lo gratuito no es gratis, se pagará algún día”

Entre los factores que se desmarcan de los datos oficiales se encuentra el “efecto escalón”. “Recordemos que los precios se dispararon a tasas muy altas a partir de la guerra de Ucrania y la comparativa del IPC es interanual, por lo que aunque la inflación suba, parecerá que se modera al tomar como base de referencia un factor anterior muy alto” ha afirmado.

Marc Vidal ha resumido este asunto con “una metáfora”. Este ejemplo lo ha ubicado con “un español y a un alemán que pesaban, en el 2020, 80 kg cada uno. En el 2021 el español engordó un 10%, y el alemán solo un 4%. El español empezó 2022 ya con 88 kg y el alemán con 84 y en ese año el español solo engordó un 2% y el alemán triplicó un 6%”.

Añadía que “resulta que finalmente, a principios de 2023, el español solo había engordado, con lo poco del año anterior, pero se puso en 90 kg, pero el alemán que engordó el triple solamente pesa 89,la inflación es acumulativa y por mucho que ahora esté muy bien, pues hay que compararlo bien en el tiempo” ha explicado.

Otro de los elementos a tener en cuenta de esta lectura es “el cambio de criterio que el Instituto Nacional de Estadística introdujo a principios del año, computa más los productos que suben menos y computa menos los que tradicionalmente suben más, y eso es muy importante”.

El analista económico ha alertado de que “la intervención o la condonación de impuestos no es una bajada de precios, son impuestos futuros porque lo gratuito no es gratis, se pagará algún día y así hasta el infinito. Hay muchísimas más que no caben hoy”.

“La propia OCDE ya nos avisó que las diferentes velocidades de reapertura de las economías europeas tras los confinamientos que fueron en diferentes tiempos, pues distorsionaron la comparativa” ha subrayado.

Marc Vidal ha concluido con un último apunte. “Insistir que nuestra inflación es la más baja de Europa sin tomar perspectiva es desestimar las herramientas que nos ofrece la ciencia económica para abrir la salida de emergencia”.