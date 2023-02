Marc Vidal, sobre la subida del SMI: "Si no aumenta la productividad y suben los salarios, se destruye empleo"

La noticia de la subida delSalario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 8%, adelantada esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está generando controversia, a pesar de que millones de españoles verán incrementados sus ingresos. Después de meses de negociación, lo mínimo que pasará a cobrar una persona por trabajar 40 horas semanales serán 1.080 euros al mes en 14 pagas. Anualmente hablando, el salario va a aumentar de los 14.000 euros, a 15.120 euros al año. A mediados del mes de febrero entrará en vigor este aumento que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero no con los empresarios. Un incremento que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta mañana en 'Herrera en COPE' el economista Marc Vidal apuntaba a que este aumento no será beneficioso para la creación de empleo.

"La tarea de un gobernante no es solo quedar bien, sino proteger el conjunto de la economía", comenzaba lanzando Marc Vidal. Y es que, según el analista, subir el salario mínimo en cuatro años un 46,7% es como poco "osado". ¿El motivo? La baja productividad, que solo ha aumentado un 2,8% en el mismo periodo, por lo tanto, "algo no ajusta ahí". Y esto tiene sus consecuencias negativas. "Si no aumenta la productividad y suben los salarios por imperativo legal, por ley se destruye empleo. Y si hasta ahora eso no ha sucedo es por la contratación pública. Hemos llegado a más de 3,5 millones de personas dependientes de una nómina pública. Más de un 17% de los 'okupados' lo están bajo el paraguas del Estado", explicaba Marc Vidal, añadiendo a esto último que si comparamos esas cifras con otros países de Europa, esta es muy alta, "en Alemania solo es un 11% y en Países Bajos un 12%".

Subir el SMI sin destruir empleo

Para más inri, en diciembre se supo que la creación de empleo se había frenado. "Por eso es tan arriesgado incrementar las barreras de contratación, o peor aún, complicar el mantenimiento de más de dos millones de empleo sujetos al salario mínimo". Tal y como asegura Marc Vidal, había otra manera de subir el SMI, "y sin dañar la creación de empleo o evitar la destrucción de puestos de trabajo", decía, "solamente eliminando cuotas fiscales de los salarios mínimos, ahora se puede hacer", comentaba. "Los ingresos públicos están en cifras inéditas. Los incrementos por IVA, IRPF, sociedades y cuotas de la Seguridad Social han subido como nunca", contaba.

El analista económico de 'Herrera en COPE' ha hablado de forma muy clara sobre quién sube el SMI: "El Gobierno no sube el SMI, quien lo va a subir, quien lo va a pagar, al final son las empresas pequeñas y los autónomos con algún empleado", señalaba. Lo que espera Marc Vidal es que este incremento no se traslade a los precios: "Alguien debe informar y decirnos que somos más pobres. Producimos lo mismo que en 2018 con una inflación agregada de casi un 20. La Administración consume como un tanque, gracias a una deuda que empobrece a nuestros hijos. Y cuando se es más pobre todos pierden", destacaba.

"En los 90 era fácil ajustar la economía, devaluamos la peseta y listo. Pero, con el euro eso no se puede hacer, solo se puede devaluar por salarios o por inflación. El único remedio es pactar, ser más productivo o más competitivo. Un pacto de rentas. Sin un pacto de rentas serio se va a hacer muy difícil generar capital e inversión en nuestro país. Todo acaba en deuda y consumo. Solo queda esperar que nuestra economía crezca en 2023 más de lo que dicen todos los organismos, y así poder embeber nuestra subida salarial", sentenciaba Marc Vidal.