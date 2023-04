Marc Vidal explica el motivo por el que los expertos están en contra de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial impacta en todos los ámbitos, incluido el económico. Es por ello que en 'Herrera en COPE'hemos analizado lo rápido que se ha avanzado estos últimos meses, sobre todo con la salida del Chat GPT. Además, a esto hay que sumarle el manifiesto de los mil expertos solicitando una moratoria de su desarrollo actual. Un día más hemos tratado este tema con Marc Vidal, analista económico del programa en su 'Salida de Emergencia', quien ha dado su opinión acerca de la evolución de la inteligencia artificial.

Lo que ha sorprendido, y mucho, es que se "detenga su evolución". Pero para poner en contexto, Marc Vidal ha querido explicar lo que significa inteligencia artificial: "Llamamos inteligencia a algo que no es inteligente. En realidad hablamos de una capacidad computacional enorme, analizando datos que ofrecen resultados sorprendentes. Me recuerda a otras alarmas que han acabado en discurso único. Ahora toca culpar a la inteligencia artificial de todo lo malo que nos vaya a pasar de aquí en adelante, similar a lo que pasó con Internet. Recordemos que, inicialmente, allí en el momento cuando Internet empezaba a utilizarlo todo el mundo se acumulaba una ingente cantidad de titulares negativos sobre la red", comentaba Marc Vidal.





¿Un desarrollo descontrolado de la IA?

El analista económico se preguntaba 'para quién' está descontrolado todo el tema de la inteligencia artificial: "¿Para los médicos que alcanzan diagnósticos mucho antes de que sea tarde? ¿Para los deportistas, abogados, economistas, ingenieros, agricultores, periodistas que mejoran su tiempo y calidad en sus tareas? Los que están pidiendo ahora pararlo todo, saben que la IA empodera a los individuos. La libertad parte del conocimiento y del buen uso de esas herramientas tecnológicas. Es algo que ya pasó en el siglo XVIII cuando las máquinas de vapor permitían a las personas desplazarse más lejos, conquistar de un tiempo del que no disponían con jornadas laborales de 16 horas anteriormente. Ahora es lo mismo", continuaba explicando.

"Una red neuronal no piensa, no sabe, no siente y no conoce. Solo expone resultados que nos parecen increiblemente humanos pero que no lo son. Solo es gestión masiva de datos. Desconfío de quienes, desde una superioridad moral desde algún lugar, aseguran que lo que pretenden hacer es por nuestro bien. No está en juego la humanidad como dicen, sino el control de su uso y de su desarrollo, y ahí seguramente es donde está la cosa. No hablamos de inteligencia artificial, sino de mucha tontuna natural, es lo que se me ocurre que está gente se mueve", exponía.

Por último, Marc Vidal lanzaba un consejo: "Mi consejo es desoír a estos últimos, tanto manifiesto y tanta historia, a la vez que desciframos en qué va a consistir ese nuevo contrato social que vamos a llamar empleo en el futuro, cuando un compañero nuestro posea una inteligencia artificial. Seguro que nos liberará de muchas tareas como ha sucedido siempre y que ahora no nos dejan ver la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba el analista económico.