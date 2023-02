Marc Vidal analiza el temor a que vuelva a dispararse la prima de riesgo: 'No suele ser bueno'

Los bonos de los países se disparan. Y, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, pero hay una que es lo que llamamos dato reflejo, que muestran derivadas de sucesos económicos en una situación normal que se disparen debería de ser un comportamiento más, ni bueno ni malo. Pero como no estamos en una situación normal, debemos mirar con lupa todos estos movimientos cuando son especialmente bruscos. La explicación hoy se centra en qué está adelantando esto de que los bonos españoles, alemanes, americanos, italianos, y de la mayoría de países estén aumentando su rentabilidad de manera bastante brusca.

Que los inversores estén dispuestos a asumir un mayor riesgo al comprar bonos es porque esperan una mayor rentabilidad. Pero también indican que la inflación y los datos de empleo, en Estados Unidos sobre todo, avivan el temor a más subidas de tipos de interés. Y este podría ser el motivo real.





Problema para todos

No solo es un asunto para los hipotecados a tasa variable. El incremento en el coste del dinero afectará a todo otra vez. Desde el acceso al crédito doméstico, hasta el empresarial. Si las empresas tienen menos facilidad para endeudarse se complica su capacidad de inversión, y sin inversión se genera menos innovación, menos empleo y, además, menos competencia. Y si hay menos empleo se para el crecimiento, caerá el consumo y con ello el ciclo económico básico se vuelve a secar hasta nuevo aviso.

Y los avisos de estos datos reflejo empiezan a ser claros. El interés del bono español a 10 años ya rebasa el 3,61, en máximos de 2014. La deuda americana a 10 años se encuentra al filo del 4%, como en 2008, el bono italiano rompiendo el 4,4 en máximos de una década. Y hasta el propio bono alemán, el más fiable y estático de todos, a 10 años está ya en 2,57. Ese es el interés más alto desde julio de 2011. Es decir, que los mercados de deuda están muy tensionados y nada indica que se vayan a relajar. De ahí que volvamos a saber de nuestra prima, la de riesgo, que en nuestro caso ya se ha consolidado por encima de los 100 puntos básicos y sabemos que eso no suele ser bueno.

Si la inflación no baja y la economía no se para, los tipos seguirán subiendo, pero no en lugar de mirar los precios o el crecimiento para saber si eso va a pasar o no va a pasar, sino esto es bueno mirándolo desde el punto de vista de un reflejo en forma de bonos. Que por cierto, indican, que la batalla contra la inflación no ha terminado, por lo que queda lejos todavía la 'Salida de Emergencia'.