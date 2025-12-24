Marc Vidal, analista económico: "Hoy la mesa se va a llenar sin que nadie pregunte, no se hablará del precio del marisco ni de cuánto costó el cava; no es olvido, sino como un pacto social que tenemos en Navidad"

El analista económico Marc Vidal ha explicado este miércoles el concepto de "economía de lo invisible" aplicado a la Nochebuena. Se trata de una idea atribuida a la economista de la Universidad de Chicago, Deirdre McCloskey, que recuerda que "gran parte del valor económico real no se ve, no se contabiliza, y, sin embargo, sostiene sociedades enteras".

Un pacto social en Navidad

Según Vidal, la cena de Nochebuena es un claro ejemplo de este fenómeno. Durante la celebración, la mesa se llena sin que los comensales pregunten por el precio del marisco o el coste del cava. No se trata de un olvido, sino de "un pacto social que tenemos en Navidad", donde la economía, aunque presente, pasa a un segundo plano.

En estas fechas, el consumo puede abandonar la racionalidad para convertirse en un ritual. "No regalamos porque sea eficiente, sino porque es significativo", ha señalado el analista. Aunque el mercado no originó esta costumbre, ha sabido adaptarse para servirla con precisión mediante herramientas como el crédito accesible, los descuentos temporales y un mensaje constante que incita a la compra.

El invitado silencioso en la mesa

Marc Vidal ha apuntado que en Navidad la escasez se disimula, el ahorro se pospone y la prudencia "queda aparcada junto al turrón". En su análisis, establece un paralelismo con la política económica actual, donde "la sensación de abundancia no coincide con la realidad productiva". Por ello, ha recordado que la inflación es "el invitado silencioso que tenemos esta noche en la mesa", que, aunque no se siente, pagará parte de la cena.

A pesar de que hablar de cifras puede "empobrecer la celebración", Vidal ha querido lanzar una advertencia por "defecto profesional". Ha subrayado el valor real de reunirse y compartir tiempo, algo que no figura en el PIB pero que tiene una gran importancia. Sin embargo, ha pedido no caer en errores comunes: "No confundamos felicidad con endeudamiento ni generosidad con gasto obligado ni abundancia momentánea con prosperidad real".

Una advertencia para enero

El experto ha insistido en que entender lo que hacemos no le resta magia a la Navidad, sino que nos recuerda que, también en economía, "lo invisible cuenta". En este sentido, ha lanzado un aviso contundente al afirmar que "celebrar por encima de nuestras posibilidades no es prudente ni en Nochebuena ni nunca".

Finalmente, a modo de conclusión, Marc Vidal ha recomendado celebrar con alegría, pero sin perder de vista el futuro inmediato. Es importante tener "un ojo puesto en enero", ya que es un "mes que siempre viene con cuestas", en referencia a la conocida cuesta de enero.