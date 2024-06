El pago con tarjetas de crédito se ha incrementado en nuestro país. Es el tema de Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Según el Banco de España, el uso de tarjetas aumentó un 12,2% interanual en el primer trimestre de 2024, alcanzando 2.132 millones de transacciones, la cifra más alta registrada jamás.

"Estamos hablando de 23,4 millones de transacciones diarias, un millón de operaciones por hora o una media de 271 pagos por segundo. Un aumento que se refleja también en el volumen de operaciones, que alcanzó un récord trimestral de 61.946 millones de euros, un 8% más que el año anterior", explica Vidal en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El número de tarjetas en circulación creció un 2,9%, totalizando 91,34 millones. En contraste, el número de cajeros automáticos se redujo un 4 %, quedando en 43.258 cajeros en todo el país, al finalizar el primer trimestre de 2024, muy lejos del máximo histórico de 61.714 cajeros en 2008.

Se pregunta Barbosa si cada vez se utiliza menos el efectivo y responde Marc Vidal que "no necesariamente. A pesar de la disminución de cajeros, y de que el número de datáfonos en comercios creció un 7%, en 2023, el 65% de la población usó efectivo diariamente y todavía el 60% lo consideró su medio de pago principal. Y desde aquí recordar que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aceptar el pago en efectivo en cualquier establecimiento es obligatorio".

"De todos modos, si escuchamos a los dirigentes europeos y lo que está pasando en algunos países nórdicos, la guerra contra el efectivo se ha iniciado"

¿Y es posible una sociedad sin efectivo?

Responde el analista económico que "posible es, pero no es recomendable. La eliminación del dinero en efectivo podría conducir a un aumento considerable en la vigilancia financiera. Las personas que no tienen acceso a los sistemas de pago digitales quedarían excluidas de la economía. Los sistemas de pago digitales están expuestos a ciberataques".

Aunque el efectivo puede ser robado físicamente, "los sistemas de pago digitales pueden fallar debido a problemas técnicos, fallos de energía o ataques cibernéticos. Y en una sociedad sin efectivo, es posible que ciertos individuos o grupos sean eliminados financieramente si sus cuentas son bloqueadas o cerradas por error, por fraude o por una decisión arbitraria de aquellos que controlen los sistemas de pago".

No niego las ventajas, no me opongo a la digitalización de la economía, me dedico a eso, pero sí tengo claro que es crucial asegurar un equilibrio de poder en las finanzas. El efectivo es el contrapoder público que nos queda para evitar que las corporaciones tomen todo el control especialmente ahora que se acerca la implementación del euro digital emitido por el Banco Central Europeo. El efectivo es nuestra última Salida de Emergencia.