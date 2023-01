"Si no te han subido el sueldo...": Marc Vidal analiza qué va a pasar en la economía española en el año 2023

Este martes, en 'Herrera en COPE' desmontamos algunas afirmaciones en clave económica, de la mano del analista económico Marc Vidal. El Gobierno dice que lideraremos la economía española en el año 2023, ¿a qué se refiere con esto? Para explicarlo, el experto ha echado la vista atrás al mes de septiembre.

"Recuerda el primer día que estuve en esta sección, a primeros de septiembre, aquella mañana me preguntaste si el otoño que venía sería tenebroso, si habría razones justificadas para pensarlo y seguro que recuerdas que te dije que no, que el otoño no iba a ser tan malo como decía casi todo el mundo y que lo peor vendría entrado 2023", explica Vidal.

En este punto, desgrana en qué situación nos encontramos actualmente: "Cada vez son más los que se bajan del análisis objetivo y son los que dicen que lo peor de la inflación ya ha pasado, que nuestro crecimiento robusto, o que el empleo aguanta bien y nada de eso es cierto. Ya lo hemos hablado alguna vez, ese escaparate Disney no nos ayudará a salir de lo que se nos viene encima y aún menos aprovechar, que las hay, oportunidades que toda crisis supone. La inflación subyacente está niveles de cuando inauguramos la Expo de Sevilla, el crecimiento 3 años después es solo recuperación y el paro es el mayor de la eurozona, incluso aceptando todos los trucos discontinuos".

Qué nos espera para los próximos meses de 2023

Poniendo el foco en el futuro, ¿qué nos espera? "Los tiempos son lentos. Los efectos siempre vienen con retraso debido a los amortiguadores económicos, nada es inmediato. Si encima el mercado energético está intervenido como en España, o el empleo se apoya en la muleta del sector público, pues el delay, ese retrase, es aún mayor".

"Pero más o menos esto es lo que podría pasar: a medida que avance el año, si no te han subido el salario un 8,4%, va a querer decir que te han bajado el sueldo técnicamente, por eso caerá el consumo. Un consumo que, por cierto, ha aguantado gracias a que los créditos al consumo están en cifras récord. A partir de ahí la renta disponible se desplomará aún más. Hoy ya es de un 6,7% menos, se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE", ha apuntado.

Para concluir añade: "Vivimos en una especie de ilusión que desplaza cada día más gente a la pobreza severa, allí está ya el 10,2% de la población española, según la Red Europea de Lucha Contra la Exclusión Social. Invertir en el subsidio genera dependencia, invertir en la economía productiva generaría crecimiento y empleo, algo que no están haciendo. ¿Qué hará la administración a partir de ahí? Te adelanto que se va a endeudar a un tipo de interés más alto, hipotecando a nuestros hijos, seguramente a nuestros nietos, estrechando la capacidad de inversión futura".