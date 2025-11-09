COPE
Podcasts
Fin de Semana
Fin de Semana_Cristina Lopez S_Imagen principal
Fin de Semana

“Ser mujer es una cuestión biológica . Si confundimos esta realidad, no podremos parar la opresión sexual”

Reem Alsalem es relatora de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y habla en Fin de Semana con Cristina sobre la realidad que enfrentan en distintos puntos del mundo

TTMBDK Young redheaded woman walking in city street
00:00
Descargar

Redacción Fin de Semana

Publicado el - Actualizado

1 min lectura20:11 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

13:00 H | 09 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking