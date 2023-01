Esta es la frase que nunca debes decir si vamos a pedir un aumento de sueldo: "Es lo que más daño te hace"

El economista Fernando Trías de Bes ha señalado este lunes si el comienzo del año es el mejor momento para pedir un aumento salarial y, lo que es más importante, la frase que nunca debemos pronunciar en ninguno de los casos. “Es lo que más daño puede hacerte”, explica el experto a Pilar Cisneros.

¿Cuando es el mejor momento para decírselo al jefe? ¿Y si me dice que la empresa no pasa por el momento? ¿Y si no sabemos cómo hacerlo o tenemos miedo de que cambie la relación con el jefe? Estas son algunas de las preguntas que se plantea la copresentadora de La Tarde y a las que ha dado respuesta el colaborador que, ante todo, insiste en que ahora es el momento de solicitarlo: “Lo mejor es hacerlo a principio de años y cuanto antes, porque es el momento en el que las empresas tienen los presupuestos del año anterior y ahora van a hacer los ajustes, por lo que cuando antes te pongas en cola mejor”.









¿Cómo pedimos el aumento de sueldo?



Trías de Bes insiste en que “es muy importante que el aumento salarial no sea porque sí, porque “me toca”'. Asegura que hay que poner en valor el trabajo de uno, ¿qué puedes poner encima de la mesa? “Cuál ha sido tu contribución, en qué temas has aportado valor a la empresa, en qué aspectos de tu trabajo ha servido para que la empresa ahorre o haya ganado más dinero, el tiempo que llevas, asumir nuevas responsabilidades...”, explica.

“Evidentemente hay un derecho a progresar laboral pero es importante que se ponga encima de la mesa los elementos que secundan que mereces la subida salarial”, apunta el experto que también responde a cuál es la cantidad que deberíamos pedir:

“Recomiendo utilizar varios puntos: el primero es la inflación y el aumento del coste de la vida. El segundo son los incrementos que has tenido en los años anteriores, no es lo mismo tener 3 años el sueldo congelado y asumiendo responsabilidades que tener incrementos en los últimos tres años y pedir un 20%. También es importante sabes cuál es tu categoría laboral y cuál sería el salario medio de una persona de mi responsabilidad, aunque también es verdad que no es lo mismo una empresa que factura 1.000 millones que otra que factura 3 millones de euros. Por último hay que saber si estamos en una empresa que está creciendo o si está en crisis”.









La frase que nunca debemos pronunciar



Hay varias frases que Trías de Bes asegura que no hay que plantear nunca: “Me he casado, ahora tengo hipoteca, ahora tengo un hijo... Siempre tienes que llevarlo a lo que aportas a la empresa”, comenta. Pero más allá de esos apuntes, sí que hay un detalle, una frase en concreto, que jamás de los jamases debemos emplear:

“Nunca decir “es que me enterado que el compañero...” Eso es lo que más daño te puede hacer. Las comparaciones son odiosas, puedes estar haciéndole daño a un compañero y te lleva un terreno que no conduce a ninguna parte, porque pueden terminar diciéndote que lo hacen mejor que tú”.

Pero, ¿a quién le comunicamos que queremos el aumento?: “Primero a mi jefe inmediato porque, aunque no tome la decisión, el cambio puede tener un impacto en la organización y tu jefe necesita saberlo. A partir de aquí, si consideras que tu jefe no lo puede defender, puedes llegar hasta el jefe de personal en Recursos Humanos y, si no lo hay, con el jefe del jefe”, concluye.