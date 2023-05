Carlos Herrera: “A Lambán, Page y Vara les repugna que su partido haya pactado con Bildu”

Ya es lunes 15 de mayo de este 2023, son las 8 d e la mañana, 7 en Canarias. Bienvenidos a esta nueva edición de 'Herrera en COPE' y las noticias del día.





Este primer fin de semana de campaña lleva varios protagonistas: el Barça que ha ganado La Liga; Turquía que está ahí, ahora le cuento algún detalle, muy igualada la votación para elegir presidente; y el primer fin de semana campaña electoral propiamente dicho, lo que desgraciadamente sigue centrando, para desgracia de Sánchez con sus pactos con Bildu. ETA le ha dado una patada, como lo vengo diciendo esta mañana, al tablero de las elecciones; con el añadido de un PSOE que quedó paralizado en su momento con ministras corriendo de trote gallinaceo por el Congreso para quitarse de en medio de los micrófonos.

Y mientras tanto, con la presencia de Sánchez en la Casablancade la que esperaba mucho más, se había planeado como un arranque espectacular de campaña, pues hombre no le ayudó ser el único presidente español que ha tenido que atender a los medios desde el exterior del recinto porque no hubo comparecencia conjunta con Biden. Hay fotos que es mejor no hacerlas, por más que se vea el fondo de la entrada lateral de la fachada de la Casa Blanca. Y además, en Washington, Sánchez tuvo que hablar del asunto que más le incómoda, que es este, a la decisión de Bildu su socio parlamentario preferente de incorporar terroristas de ETA como candidatos a los comicios del día 28. Dijo Sánchez con ese rostro de feldespato “puede ser legal pero no es decente” y se subió al avión. Se cumplen 5 días desde que ABC público en portada la noticia de los 44 terroristas de ETA, 7 asesinos ;y el asunto sigue centrando el inicio de la campaña.

Ya saben, en unos cuantos días todo el mundo a la fuga, luego Pilar Alegría -la portavoz- en un vídeo decía que estaba muy feo incluir a terroristas en las listas pero también utilizar esa polémica con fines partidistas; y luego, al tercer día habló Sánchez. Y, desde ese momento, no paran de hablar los barones que ven el agujero enorme que este asunto les puede crear en sus expectativas electorales. El primero que lo hizo fue Lambán; ayer lo hizo, ante el propio Sánchez,Emiliano García-Page dijo “yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina”; creo que también lo dijo el asturiano Barbón; hoy en una entrevista lo dice el extremeño Fernández Vara... Y miren, y yo conozco, a Barbón menos, pero a los otros 3 les conozco creo que bien, y son gente honrada y honesta. Políticos mejores, peores, se equivocarán.. y estoy seguro que a los tres les repugna efectivamente que su partido haya pactado con Bildu; es más, estoy seguro que de los tres jamás habrían escogido a Bildu como socio parlamentario. Y usted estará diciendo bueno y ¿cuándo llega la adversativa? , ¿cuándo llega el pero? Llega el pero. Pero oiga, el partido en el que militan sí sí lo ha hecho, lleva 4 años de alianza parlamentaria con Bildu, partido que lleva asesinos etarras en sus listas; y esas cosas hay que decirlas, además de en un mitin, seguramente en el Comité Federal del partido; y y dar pasos más allá.

Miren, hoy nos contaba Dávila, uno de los que va en esas listas es Adolfo Araiz, este fue uno de los directivos de Batasuna, estuvo en la cárcel, este fue junto con otros el que elaboró la ponencia Oldartzen en el 95. Esa ponencia era la de la socialización del sufrimiento, es decir, no vamos a matar solo a militares, policías y guardias civiles; no, vamos a matar también a políticos, a periodistas, y tal... y al que ande por ahí. Ese Adolfo Araiz es el que ha negociado los presupuestos con María Chivite en Navarra; y ¿no le ha repugnado eso a la repugnante María Chivite? No, lo más mínimo. Y lo volverá a hacer, claro; en cuanto lo necesite. La naturaleza proetarra de Bildu no es una novedad, ha sido siempre lo que es, nunca ha engañado. A Sánchez no le ha importado dejarles presentar en público la Ley de la vivienda, o aprobar una ley de memoria democrática escrita directamente por ellos. Y ningún diputado socialista, ni manchego, ni aragonés, ni asturiano ni extremeño, se ha desmarcado nunca de esas votaciones. Y tampoco consta que nadie haya planteado en los órganos del partido una rotura de esos pactos, ese es el lastre que todos los barones socialistas llevan a estas elecciones. Es decir, nadie está obligado a aceptar cesiones repugnantes, o acceder ante socios que no son decentes; pero desmarcarse de Bildu exige algo más que declaraciones. Y eso es lo que saben quiénes van a votar el próximo día 28, y también lo saben quiénes saben que hay quiénes van a votar el día 28 y tienen en cuenta ese argumento, y por eso especialmente ahora están nerviosos, porque con el asquito no basta.