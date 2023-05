Marc Vidal analiza la preocupación de Bruselas hacia España por el uso de los fondos 'Next Generation'

España está siendo observada con lupa por Europa. Monika Holhmeier, la jefa de la comisión encargada del seguimiento de los fondos Next Genetarion, tiene dudas de cómo se están utilizando los millones de euros cedidos. Esto ha generado preocupación desde Bruselas. Recordemos, que estos fondos se concedieron con el objetivo de que Europa recuperase su economía por los efectos que trajo la pandemia del COVID. En referencia a este asunto, Marc Vidal en su sección ‘Salida de Emergencia’ nos ha aclarado esta situación.

“Monika Hohlmeier, jefa de la comisión encargada de seguimiento de los fondos ‘Next Generation’ preguntaba el miércoles pasado ‘Where's the money?’, es decir, dónde está el dinero”, señaló el analista económico. “Dos meses después de pasar por nuestro país para auditar el uso de esas transferencias, sigue sin recibir la información concreta que solicitó. La mujer, como dice, se mostró muy preocupada porque no tiene ni idea de qué está pasando con esos fondos, a la vez que también indico que de lo poco que sabe es que la gestión no está siendo especialmente positiva”, indicó.

Marc Vidal argumentó en 'Herrera en COPE' esta inquietud por parte de Europa diciendo que “es de lo más normal que la comisaría del asunto exija saber al 100% dónde están yendo los fondos europeos asignados a nuestro país. Es normal que quiera saber quiénes están siendo los beneficiarios y es normal, también exija que el sistema de control de gasto este operativo totalmente de una vez”.

El analista económico detalló que “cuando la Comisión Europea encargada de este tema estuvo en España hace 2 meses, el Gobierno español se quitó el muerto de encima echando se lo a las comunidades autónomas, algo que a la eurodiputada se la trae al pairo. Ella, en nombre de su comisión en el Parlamento Europeo, lo que quiere saber es cuánto dinero ha llegado a la economía real o cuánto se ha invertido en ámbitos tecnológicos. Pero que esto no avanzará o no avance era previsible.”

“Ningún ejecutivo español ha sido capaz de gestionar eficientemente los fondos de cohesión concedidos a nuestro país durante décadas, mandara quién mandara, solo fuimos capaces de implementar proyectos por el valor del 40% el resto se retornó. A veces pienso que nos concedieron los Next Generation pensando que los acabaríamos devolviendo, pero lo que igual no pensaron es que este Gobierno se pensaba gastar esos fondos extraordinarios en gasto corriente o en proyectos que nada tienen que ver con el objetivo inicial de este paquete transformador. Independientemente de saber qué pasa con el dinero, lo que sí sabemos es que vamos los últimos en su ejecución, el primero es Irlanda con el 82% ejecutado y le sigue Estonia con un 80%. Nosotros podríamos estar en el 50% de malgasto” reveló el analista.

Marc Vidal concluyó su sección con una última reflexión: “Si el espectáculo que damos a los países europeos que nos concedieron tantísimo dinero a fondo perdido, ya es triste, pues aún es peor la evidencia de que estamos perdiendo la gran oportunidad de subirnos al tren del futuro, un tren que es en gran medida nuestra salida de emergencia”.