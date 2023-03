La advertencia de Marc Vidal sobre el incremento del empleo público en España: "Las cifras no cuadran"

En Bruselas ponen en duda la confianza del Banco de España en el empleo. Y sí, porque según esta institución, el empleo experimentó un dinamismo significativo en sus palabras, en el primer trimestre de 2023 en base a los datos que utiliza del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Pero el problema es que Eurostat ha indicado que no, quela economía española presenta la menor capacidad de generación de empleode todos los países de la eurozona. Eurostat es la agencia europea de estadística.

Además, resaltan que no hay incios de mejora, ni en el corto ni en el medio plazo, que no sé dónde lo ven. En Bruselas aseguran que algo no encaja, que no comprenden cómo se ha podido recuperar el empleo de un modo tan intenso cuando la actividad económica en España aún no ha llegado a los niveles ni tan siquiera de 2019. Y hay algo que no entienden además. La relación entre vacantes y empleo total, en la que España muestra el segundo peor desempeño de toda la Unión Europea detrás de Rumanía.









El incremento del empleo público español

Si cruzamos la relación entre la tasa de vacantes y la tasa de desempleo, obtenemos un gráfico que en economía se llama la 'Curva de Beveridge'. Es decir, más bien, es un indicador que nos dice que a finales de 2022 teníamos un perfil similar al que había al inicio de la anterior crisis de 2008, es decir, economía sobrecalentada o empleo sobrecalentado. No hay que ser Sherlock Holmes para ver que nos faltan datos que no podemos convertir en información y no podemos tener un análisis correcto. No se ha incorporado uno que es muy preocupante por el costo que tiene y el déficit que crea, y lo mal implementado que está, el incremento del empleo público.

Ojo a esto porque España encabeza el crecimiento de funcionarios en la eurozona. La encuesta de la fuerza laboral europea, que también se utiliza en estos casos, resalta que el empleo público en España creció un 7,12% en 2022, el mayor incremento de toda la zona euro. Somos unos espléndidos. Pero esto es un error enorme, porque la Administración pública no mejora solo con aumentar la plantilla, se precisa tecnología y metodologías nuevas y eficientes, para poner un ejemplo, lo tendríamos rápidamente en la Seguridad Social, que por mucha gente que pongas, eso no mejora.

Esto no va de incrementar la nómina pública, va de gestionar bien. Pero el problema es que muchos organismos, que son como empresas gigantescas están dirigidas por gente que no han gestionado nada, ni han dirigido nada en su vida. Las cifras no cuadran y, en parte, es porque en España, el incremento del empleo público es 5,3 veces mayor que el aumento del empleo total. Y eso no abre, ni por asomo, la 'Salida de Emergencia'.