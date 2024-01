Se han confirmado los datos de nuestra inflación anual del 3,1 %, es decir, todavía lejos del 2 % que es el objetivo del Banco Central Europeo. Pero lo que no dirán esos datos hoy, es lo que ha supuesto ese incremento de precios en la capacidad adquisitiva de los españoles. En un informe que hoy presenta el Instituto Juan de Mariana se hace referencia a que el trabajador medio de nuestro país ha perdido 615 euros de poder adquisitivo desde 2021.

Dicho de otro modo, un hogar en el que dos personas perciben el salario medio, habría visto reducidos sus ingresos reales en 1.230 euros. Esa cantidad se deriva de la subida generalizada de los precios de un 17 % desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Igual se refería a esto Nadia Calviño cuando dijo que su gestión económica se estudiaría en los libros de historia. Pero como el perjuicio en la capacidad de compra se produce paulatinamente, no nos damos cuenta fácilmente. Es como mirar una foto antigua. Descubres que has cambiado mucho más, que lo que tu espejo a diario te confiesa.

Intensa caída de los salarios

Exacto. De hecho, ha sido del -3,6%, dos veces más que la media de la OCDE. Este es el motivo por el que se ha ampliado la brecha en la renta per cápita con Europa. Piensa que antes de la llegada de Calviño, Díaz y Sánchez, nuestro diferencial de PIB per cápita con la Unión Europea era de un 8,7 %. Ahora es de un 14,4%. No es que seamos más pobres, es que lo somos aún más comparados con nuestros vecinos. Pero como todo son ayudas y subsidios, de momento no se nota.

Por curiosidad, ¿dónde estaríamos si el ritmo de convergencia con Europa que teníamos en 2018?

Pues, según el mismo estudio, se habría reducido la diferencia y la renta media sería 3.441 euros más que ahora. Podemos ver que penalizar a la empresa, incrementar el gasto, subir impuestos e intervenir la economía, nunca sale bien. Pero mientras el relato lo controle el Gobierno, no nos daremos cuenta de que los depósitos bancarios se redujeron en 28.500 millones, que somos más pobres, menos productivos, que hay menos empresas o que no se ha producido ninguna transformación en nuestro modelo productivo que permita mejorar salarios de verdad. Mi recomendación es la siguiente: cuando te subes en un avión donde no hay piloto, lo mejor es sentarse cerca de la Salida de Emergencia.