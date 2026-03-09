La pregunta imposible de un oyente del Tertulión que hizo sudar a Gonzalo Miró: "¿Si tienes que elegir, prefieres que Abascal sea presidente de España...?"

El programa radiofónico El Tertulión de Tiempo de Juego, de la cadena COPE, vivió un momento de alta tensión durante su habitual sección de preguntas rápidas. El presentador, Juanma Castaño, lanzó una pregunta especialmente comprometida a uno de sus colaboradores, Gonzalo Miró, que lo colocó en una situación muy incómoda.

La pregunta en cuestión fue: “¿elige hacerte del Real Madrid o que Abascal sea presidente de España?”. La reacción inicial de Miró fue de sorpresa y queja, argumentando que siempre le tocaban a él las cuestiones políticas en un espacio deportivo. “Esto es una tertulia deportiva, me extraña que las preguntas sean siempre de política”, lamentó el colaborador.

La respuesta de Miró

Ante la insistencia del presentador Juanma Castaño, que le pidió que se decantara por una de las dos opciones, la tensión en el estudio aumentó. Forzado a elegir, Gonzalo Miró optó por una respuesta drástica y evasiva para salir del aprieto.

Su contestación provocó las risas en el estudio y alguna pulla por parte de sus compañeros de tertulia, que llegaron a bromear con que en realidad “prefiere a Abascal, pero quiere seguir trabajando en Televisión Española”. La situación se resolvió con humor, pero dejó uno de los momentos más comentados del programa.