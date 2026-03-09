Carlos Jordán, podólogo: "Los pies hay que lavarlos a diario con agua y jabón y, muy importante, secarlos bien, sobre todo entre los dedos"

El dolor de pies es una dolencia que puede llegar a perturbar el sueño de muchas personas. Así lo atestiguan los numerosos mensajes que recibe [Carlos Moreno 'El Pulpo'] en su programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, donde los oyentes comparten sus problemas con uñas encarnadas o juanetes. Para arrojar luz sobre estas afecciones y ofrecer soluciones, el espacio ha contado con el [podólogo Carlos Jordán], de la Clínica Jordán en Madrid, quien confirma que es un problema real: "Es muy frecuente que con ese tipo de patologías los pacientes no puedan dormir".

La solución a las uñas encarnadas

Una de las dolencias más consultadas es la uña encarnada, que puede causar un dolor tan agudo que impide el descanso. "Cuando hay una uña que se clava en la piel, casi todos los pacientes nos dicen, 'es que cuando más me duele es por la noche, el peso de la sábana no me deja dormir'", explica el doctor. Afortunadamente, existe una solución definitiva y muy agradecida que muchos desconocen.

Cuando más me duele es por la noche, el peso de la sábana no me deja dormir"

Andrea Warnecke/dpa Pies con juanetes

El procedimiento para tratarla es más sencillo de lo que parece. "Es un un procedimiento con anestesia local, se duerme solamente el dedo y lo que hacemos es quitar el lateral de uña que se clava, llegamos a la raíz y quitamos esa raíz", detalla Jordán. Gracias a esta intervención, "por ese lateral nunca más va a crecer la uña" y el postoperatorio es "prácticamente indoloro", permitiendo al paciente irse a casa caminando y haciendo vida normal en pocos días.

¿Qué hace realmente un podólogo?

La figura del podólogo sigue siendo una gran desconocida para parte de la población. Carlos Jordán lamenta esta "lucha diaria" y enumera la amplitud de campos que abarca la podología moderna, mucho más allá del simple arreglo de uñas. Desde la quiropodia (arreglo de uñas y callos), la podología infantil para corregir la pisada de los niños o el tratamiento del pie diabético.

El abanico de tratamientos es muy amplio e incluye la cirugía podológica para tratar "juanetes, dedos en martillo y las uñas encarnadas". También realizan terapia infiltrativa ecoguiada para tratar dolencias como la fascitis o el neuroma de Morton. "En el pie hacemos prácticamente todo", sentencia el especialista.

En el pie hacemos prácticamente todo"

Getty Images Grietas en los pies: por qué aparecen y cómo prevenirlas de forma efectiva

Otro de los problemas recurrentes son los juanetes, que pueden doler más con el frío debido a los cambios de presión y temperatura, un fenómeno que Jordán compara con el dolor de rodillas que anunciaba la lluvia según su abuela. Tras una historia clínica y una radiografía, se determina el tratamiento, que puede ir desde opciones conservadoras hasta la cirugía, una intervención que se realiza con anestesia local y que permite al paciente apoyar el pie el mismo día. La recuperación es rápida: "a la tercera, cuarta semana empieza con sus deportivas y al mes y medio con su vida completamente normal".

Higiene y calzado: las claves

La principal recomendación del doctor Jordán se basa en el "sentido común". La higiene diaria es fundamental, y consiste en lavar los pies a diario con agua y jabón y, muy importante, "secar bien los pies, sobre todo entre medias de los dedos", para evitar la aparición de hongos y grietas. Además, aconseja hidratar los talones, pero nunca aplicar crema entre los dedos.

La elección del calzado es igualmente crucial para la salud podal. El podólogo recomienda usar un zapato que no sea muy estrecho, con la puntera ancha y una suela gruesa. Afortunadamente, "las modas han cambiado y se llevan más deportivas", dejando los tacones altos y las punteras estrechas para ocasiones especiales, lo que ha supuesto un alivio para la salud de los pies.

En cuanto a la prevención, Jordán advierte sobre el riesgo de contraer infecciones en zonas húmedas y públicas. El principal peligro no son solo los hongos, sino los papilomas, verrugas plantares que crecen hacia adentro. "Generalmente, en agua estancada. Si el agua está circulando, no hay problema, pero cuando el agua está estancada, es el agua está ya ahí calentita, mejor no pisar en esas zonas", explica. Por ello, recomienda usar siempre chanclas en piscinas y duchas comunitarias.

Finalmente, para un diagnóstico preciso de la pisada y prevenir lesiones, la podología moderna cuenta con los estudios biomecánicos. Estos análisis completos incluyen una exploración en camilla, una plataforma de presiones y una grabación con cámaras de alta velocidad. Con estos datos, si es necesario, se fabrican plantillas personalizadas mediante un escáner 3D e incluso con impresoras 3D, "lo último, lo más novedoso del mercado".