Marc Vidal, inversor: "En el Foro de Davos hablan de dependencia energética mientras colapsan con jets privados el aeropuerto de Samedan"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en la sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE' la nueva edición del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. Para Vidal, este encuentro funciona más como un "ritual de legitimación del poder que como un espacio real de debate", una visión crítica que ha compartido con el comunicador Carlos Herrera.

Según ha explicado Vidal, Davos vuelve a reunir a "líderes políticos, CEOs, tecnócratas y expertos", un conjunto de "personas a las que nadie ha votado, pero que se arrogan la autoridad moral y técnica para dirigir el rumbo global". La lógica del foro, en su opinión, es siempre la misma: abordar problemas complejos con "soluciones centralizadas, tecnocráticas y, sobre todo, escasamente sometidas al escrutinio democrático".

La IA, ¿innovación o control?

Uno de los grandes ejes de este año será la inteligencia artificial, pero no como se podría esperar. Vidal advierte de que "la inteligencia artificial no se trata como un motor de productividad, sino como una herramienta de control", lo que explica la insistencia en "que hay que regular primero y innovar después", un enfoque que, a su juicio, "beneficia a los de siempre" y "eleva las barreras de entrada para los que no han sido invitados".

Las contradicciones del foro

El analista también ha puesto el foco en las contradicciones de la cumbre, que defiende objetivos ambiciosos sin resolver problemas de fondo como la "desindustrialización en Europa y la dependencia energética". Ha recordado con ironía cómo, mientras se debate sobre la transición verde, "se colapsa el pequeño aeropuerto de Samedan con sus jets privados".

Asimismo, ha señalado que "Davos hablará de cohesión social, mientras ignora que muchas de las tensiones actuales nacen precisamente de políticas diseñadas por muchos de los que van a estar allí". Por ello, considera que el foro no es un "árbitro neutral", sino "parte interesada del mismo modelo que pretende reformar sin cuestionarlo de raíz".

Un Davos 'elegante pero irrelevante'

Finalmente, Marc Vidal ha destacado que esta edición, la primera sin Klaus Schwab al mando, corre el riesgo de convertirse en un evento que, aunque seguirá siendo "elegante" y "algo influyente", resulta "cada vez es más irrelevante" en el panorama global.