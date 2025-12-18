Marc Vidal, analista económico: "Cada euro invertido hoy rinde menos que hace 25 años; están concentrados en sectores obsoletos y con bajo contenido tecnológico"

El analista económico Marc Vidal ha analizado la advertencia del Banco de España sobre el parón de la productividad en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE'.

Según el último informe del organismo, el coste laboral ha subido un 3% interanual y acumula 18 trimestres consecutivos al alza, lo que está impactando negativamente en la competitividad exterior y provocando un estancamiento en la productividad.

Un crecimiento "no robusto"

Frente a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien celebró un "crecimiento robusto", Vidal ha señalado que la realidad es muy distinta. El analista ha explicado que la productividad total de los factores (TFP), indicador clave que mide la eficiencia, "se desploma". De hecho, ha advertido que en 2025 crecerá tres veces menos que en 2024, un estancamiento que impide que la economía deje de modernizarse.

Vidal ha desmontado la idea de un crecimiento sólido, afirmando que no lo es en absoluto. Según el analista, un 74% de ese crecimiento proviene de "más mano de obra barata", una mayor dependencia de servicios tradicionales, un aumento del gasto público y "menos innovación".

La falta de mano de obra en el sector de la construcción es una realidad "preocupante"

Inversión obsoleta y de bajo rendimiento

El experto también ha destacado que "una economía moderna crece por productividad, y no por echar más horas gracias al incremento demográfico". En este sentido, ha alertado de que la productividad del capital es hoy un 20% más baja que en el año 2000. Esto significa, en palabras de Vidal, que "cada euro invertido hoy rinde menos que hace 25 años", debido a que la inversión se concentra en sectores obsoletos y con bajo contenido tecnológico.

Alamy Stock Photo Manos sosteniendo una pila de monedas de euro

La conclusión de Vidal es contundente: "España crece en cantidad, no en calidad", y la prueba es que la productividad "no despega". Esta situación genera un círculo vicioso en el que cada vez más gente depende de subsidios públicos o de salarios bajos porque la productividad no crece.

De octava a decimocuarta potencia mundial

Finalmente, el analista ha lamentado que el "barrizal político" impida centrarse en estos problemas estructurales. Ha concluido con una reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de este modelo: "Pasar de ser la octava potencia económica del mundo a la 14 no es casualidad".