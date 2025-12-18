"Europa ha decidido proteger una industria en la que trabajan, sólo en España, 70.000 personas; tenía que elegir entre su economía y su ecología, y ha optado por lo primero"

La Unión Europea ha dado un volantazo a su política sobre el automóvil, renunciando a la prohibición de los motores de combustión e híbridos más allá de 2035. Según ha analizado Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', esta decisión de Bruselas, calificada como un cambio de rumbo en todos los sentidos, es “hija de la prudencia y del realismo”. A partir de esa fecha, se podrán seguir vendiendo este tipo de vehículos, aunque deberán cumplir con estándares ecológicos mucho más exigentes.

El principal motivo de esta rectificación es que las marcas europeas no estaban preparadas para afrontar el reto de la electrificación total en el plazo fijado. Esta situación estaba beneficiando al coche eléctrico chino, que estaba acaparando el mercado y poniendo en riesgo miles de empleos en la industria del automóvil europea. Bustos ha recordado que se trata de un sector estratégico, con cerca de 70.000 empleos directos solo en España. En resumen, “Bruselas ha evitado pegarse un tiro en el pie de su propia industria”.

Herrera en COPE Jorge Bustos

Con esta medida, las grandes marcas de coches europeas ganan tiempo para poder competir con los fabricantes chinos. Estos venden en Europa a precios muy competitivos gracias a un modelo productivo que, según Bustos, se basa en la alta tecnología, una mano de obra barata y con pocos derechos laborales, y las “ayudas masivas que reciben de su Gobierno”. El analista se ha referido a esta situación como el “comunismo capitalista chino”, donde el Estado controla y sostiene las empresas.

El volantazo de Bruselas ha dejado “colgados de la brocha” a los gobiernos que, como el español, habían apostado todo a una política ecológica por “razones puramente ideológicas”. Jorge Bustos ha señalado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez como uno de los más inflexibles en esta materia. “Políticos como Pedro Sánchez quedan en evidencia, y eso a Europedro no le gusta”, ha comentado.

La competitividad se garantiza por la sostenibilidad, y no por debilitar nuestros compromisos climáticos" Jorge Bustos Periodista

Frente a la decisión de la UE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que es “un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad, y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad”. Una reacción que Bustos ha calificado de numantina: “Cuando ve que conduce en sentido contrario al resto de Europa, va Pedro y dice que el error histórico es de Europa, no suyo”.

Un revés para la política verde del sanchismo

Este cambio de la política europea supone, según el análisis de 'Herrera en COPE', un “mazazo en el tercer pilar del sanchismo: la política verde”. Bustos ha recordado la “fijación obsesiva” del Gobierno contra la energía nuclear, a pesar de que Europa la considera verde, y el plan de Teresa Ribera para cerrar todas las centrales. La realidad, ha dicho, se acabó imponiendo con el “apagón masivo que puso en jaque el sistema”.

Como respuesta, Sánchez ha propuesto un “pacto de estado contra la emergencia climática”. El presidente lo ha descrito como “un escudo para España, es una red de protección para España. Es certidumbre para las inversiones, es seguridad para las familias”. Sin embargo, Bustos lo ha interpretado de otra manera: “No, no es un escudo para España, es un escudo para ti. Lo que pasa que es un escudo de papel”.

Jorge Bustos ha concluido que proponer un pacto de Estado en un momento en que el Gobierno es incapaz de sacar adelante leyes por falta de apoyos —mencionando la ruptura de Junts y Podemos y el distanciamiento de socios como Compromís— es un “síntoma más de delirio político”. Para el analista, en la España actual “bloqueada y ahogada por la corrupción”, la única emergencia real es una “emergencia electoral”.