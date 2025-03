Así va a afectar a tu economía familiar que España aumente el gasto militar: el ejemplo de los 100 euros

Sánchez promete no recortar las políticas sociales a pesar de aumentar el gasto militar, un asunto que analiza Marc Vidal este jueves en su 'Salida de Emergencia'.

El analista económico asegura que "es algo que no puede ser y además es imposible", ya que "ningún país ha podido aumentar el gasto militar significativamente sin afectar otras áreas clave". Explica entonces que, esa subida repercutirá en nuestro bolsillo y, por tanto, en nuestra economía familiar de algún modo, seguramente con un aumento de los impuestos.

"Por mucho que insista no es factible gastar más en todo, sin incrementar el déficit público. Y eso es lo que harán gracias a la barra libre de deuda que ha propuesto la Comisión Europea al no entrar en el cómputo de las Reglas Fiscales. Pero eso es el truco del almendruco.

Cualquier persona de bien sabe que si tienes 100, de los que gastabas 80 en una cosa y 20 en otra, y te piden que gastes el doble en la segunda, solo tienes dos opciones, o gastar 20 menos en la primera, o endeudarte en 20 más", detalla Vidal en 'Herrera en COPE'.

Si aumenta la deuda, aumentarán los impuestos

Explica entonces que en caso de que la deuda aumente, "sea visible o no", esto traerá como consecuencia más impuestos, aunque sea en diferido.

TE PUEDE INTERESAR La decisión que ya ha tomado Francia, Reino Unido y Alemania para afrontar una crisis y que se echa en falta en España: en mayo lo hará Portugal

"Mucha gente cree que la deuda no se paga. Y sí se paga. En intereses. Hoy ese capítulo en los Presupuestos Generales, esos que no hay manera de aprobar, más de 40.000 millones de euros son intereses de deuda. Y a medida que aumenta esa partida, queda menos para invertir políticas públicas. Igual así se entiende que no pare de subir la recaudación fiscal paralelamente al deterioro de los servicios públicos.

Por eso, estando de acuerdo en que es obligatorio incrementar el presupuesto militar, decir que eso no va a repercutir en el gasto público, es tratarnos de rebaño. La historia nos demuestra que las políticas expansivas de gasto de lo que sea, sin ajustes, generan desequilibrios profundos y afectan negativamente al conjunto de la economía.

Decía Hayek que "el gobierno no puede proporcionar nada a nadie, sin quitárselo antes a alguien" por lo que no recortar ni un céntimo en gasto público, cumpliendo simultáneamente con el plan 'rearme', pues no será magia, serán tus impuestos..."