La reflexión de Rubén Martín sobre las palabras de De la Fuente y la 'mili' para Gonzalo: "Me recordó mucho..."

Sin ninguna duda, el nombre propio de este verano está siendo el de Gonzalo García por su gran papel en el Mundial de Clubes con su equipo, el Real Madrid. En cinco partidos, el canterano blanco ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia.

objetivo del getafe

En la mañana de este martes, el nombre de Gonzalo García fue protagonista en la presentación de las nuevas camisetas del Getafe.

El presidente azulón, Ángel Torres, desveló un acuerdo con el jugador: "Había un compromiso que, siempre que no se quedara en el Real Madrid, podría venir. Este es un acuerdo de hace mes y medio, tanto con el Madrid como con el representante. Pero dado cómo está el niño, pues es posible que no...".

Pero Torres advirtió que "en fútbol todo cambia". "Lo que hoy parece negro, mañana es blanco. Esperemos que si viene 'Gonzalito', yo creo que sería una buena ayuda", deseó, con "la esperanza" de que "uno o dos" jugadores de la estructura del Real Madrid firmen por el Getafe para la próxima temporada.

"El año pasado lo quisimos y en enero estuvo a punto de venir. La cosa es que Raúl (González) no quería deshacer el equipo (Castilla) porque estaba en descenso. Entonces, tuvimos que ceder y no insistir. Pero llevamos dos años detrás de ese futbolista. Vamos a ver el Mundial, vamos a ver mañana quién juega, cómo lo hace. Y bueno, que siga metiendo goles. Si puede venir, luego que venga. Y si no, ¿qué le vamos a hacer?", agregó sobre Gonzalo García.

selección

Su gran momento de forma ha hecho que Gonzalo aparezca en muchas quinielas para ser convocado por la selección española. Una de las voces que pidió que el delantero fuera internacional con la absoluta fue la de Julio Maldonado 'Maldini' el pasado sábado en Tiempo de Juego durante la retransmisión del encuentro entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.

Y este martes, el seleccionador Luis de la Fuente ha hablado de esa posibilidad y ha dejado una frase que va a dar mucho que hablar: "Como dicen mi pueblo, hay que hacer también un poco de 'mili' para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando un puesto en una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, jugadores de muchísimo nivel con una trayectoria fantástica".

"Lo que hay que hacer es darle a cada jugador su momento. Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria. Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero lo más importante es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato", añadió.

Dennis Agyeman Luis de la Fuente, seleccionador nacional

"Me recordó mucho a lo que dijo Ancelotti de que hay que chupar banquillos en Madrid. Viene a ser lo mismo", reflexionó Rubén Martín en Deportes COPE.

"¿A Lamine alguien le ha pedido hacer la mili. No, ¿verdad? ¿A Cubarsí alguien le ha pedido hacer la mili? ¿A qué no? ¿Por qué? Porque vienen con la mili hecha porque hay chavales que hacen mili en la guardería. Pues eso, el que la necesite", sentenció.