The Rubettes, Don McLean y Shirley Bassey en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

El programa empezaba con un maravilloso 'Dirver's Seat', de Sniff 'N' The Tears. "Una banda que suena a los 80, después del éxito de esta pieza pegó muy fuerte. El gran éxito por encima de todos los demás de todos los demás. En los 75 arrancaron y tenían muy buen gusto", explicaba Carlos Herrera.

A medida que pasaba esta maravillosa hora de música, también teníamos tiempo para escuchar 'Castles In The Air', de Don McLean. "En este disco también grabó otras canciones conmovedoras, volvió a remasterizarse dos o tres veces más. Entendían que su éxito podía ser incluso mayor. Don McLean, fenomenal para estas horas de la noche", afirmaba el comunicador.

"Ahora vamos con la grandeza de Shirley Bassey. Anda que no...", introducía Herrera y acto seguido sonaba en 'Radio Carlitos Deluxe' la preciosa 'Never, never, never'. Una forma fantástica de irnos acercando al final del programa de este domingo.

Una edición que concluía con la icónica 'Sugar baby love', de los grandiosos The Rubettes.