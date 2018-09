Tequila: "Vivíamos en el local de ensayo, donde surgieron las canciones tocando lo primero que salía"

¡Radio Carlitos ha vuelto! Por fin, después de los meses de verano, los oyentes han podido volver a disfrutar del espacio. Para inaugurar la temporada, este viernes ha estado en 'Herrera en COPE' El Pirata, que ha elegido 'While My Guitar Gently Weeps' de 'The Beatles' para abrir boca.

Los invitados especiales en esta ocasión han sido Ariel Rot y Alejo Stivel, dos de los componentes de 'Tequila', la banda de música rock madrileña que le puso ritmo a los primeros años de la democracia.

Era 1976 y estaban empezando, aunque “sabían hacer muy bien” su trabajo, según han confesado. “Componíamos de una manera muy de banda. Vivíamos en el local de ensayo prácticamente. Ahí fue donde surgió un amplísimo porcentaje de las canciones, cantando un poco lo primero que salía”, han recordado. “Era todo bastante espontáneo y estábamos todos aprendiendo juntos”.

El rock argentino fue como una escuela para los integrantes de 'Tequila', que lo introdujo en España de forma gamberra, lo que les valió una legión de seguidores. “Eran adolescentes enloquecidas, pero nuestro público tenía muchos chavales, no solo eran niñas gritando”, han subrayado. Precisamente, Carlos Herrera ha dicho que Ariel le robó una novia de Barcelona.

Aunque la banda se disolvió en 1982, Ariel Rot formó en los 90 'Los Rodríguez', mientras que Alejo Stivel continuó una exitosa carrera como productor discográfico de, entre otros, Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh o M Clan. Desgraciadamente, sus otros dos componentes, Manolo Iglesias y Julián Infante fallecieron en 1994 y 2000 víctimas del sida.

Ariel Rot y Alejo Stivel se reúnen el próximo día 25 en el WiZink Center de Madrid para celebrar por todo lo alto la despedida de los escenarios de 'Tequila'. La gira 'Adiós Tequila! Tour' pone punto y final a la trayectoria de este mítico grupo que es parte fundamental de la historia del rock and roll en castellano.