La playlist de El Pulpo

Este viernes la 'playlist' de 'Herrera en COPE' ha venido de la mano de El Pulpo, director de 'Poniendo las calles', el primer despertador de la radio española que se caracteriza por las altas dosis de humor que irradia. “No sé por dónde me váis a salir”, le ha dicho El Pulpo a los colaboradores del comunicador, al tiempo que se ha definido como “adicto a la música”. ¡Aquí su playlist!

1.-Los Secretos - Déjame

2.- Pavo Real - José Luis Rodríguez



3.- The Real Thing - You To Me Are Everything

4.- Revolver - El Roce De Tu Piel

5.- Deacon blue- Dignity