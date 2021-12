Nia: “’Cuídate’ se llama así por mi abuela, es un homenaje”

Estefanía Correia, Nia, flamante ganadora de ‘Operación Triunfo 2020’ y a la que podemos ver estas semanas en el programa ‘Tu cara me suena’ ha publicado su primer disco, ‘Cuídate’. Un disco que dedica a su abuela, de hecho Nia confiesa en ‘Herrera en COPE’que se llama así por ella ya que su abuela fue la que le apuntó a clases de canto desde pequeña, “ella vio algo en mí desde pequeñita”, asegura. Nia lleva consigo a sus abuelos, siempre.

En este primer disco cuenta con colaboraciones como Blas Cantó “al que quiero con locura y es una pasada, puede hacer lo que quiera con su voz”, dice Nia, India Martínez y Vanesa Martín, además, le ha compuesto una de las canciones del álbum.

Un disco con el que Nia pretende que “la gente note mi esencia en cada canción y regalarle música”. Cuenta la cantante que “me siento cómoda con la música latina: rancheras, boleros… es donde más cómoda me siento”

Nia se define como “cabezona, cuando quiero algo hasta que no lo consigo no paro y lucho por lo que quiero, no tengo plan B”.