Edith Salazar en 'Radio Carlitos': "'Ilesa' son 16 canciones que no podía morirme sin dejar de grabar"

A Edith Salazar hay que calificarla por la calidad de su música, sin embargo, es mucho más conocida por su papel de profesora de canto del concurso televisivo “Operación Triunfo" en las ediciones de 2005 y 2006.

Este jueves en "Herrera en COPE" hemos conocido a la compositora, cantante y productora al presentar en 'Radio Carlitos' su último trabajo: "Ilesa"

¿Qué nos encontramos si escuchamos "Ilesa"? le ha preguntado Carlos Herrera, "'Ilesa'es un disco que yo me he regalado a mí misma. Son 16 canciones que andaban por ahí en un baúl sin ser editadas, sin ser grabadas y me dije, no quiero morirme sin hacer ese disco. Creo que esas canciones se lo merecen. Es un regalo, son 16 canciones compuestas, interpretadas y producidas por mí, es un disco hecho con mucho esfuerzo durante cuatro años y con mucho amor y eso la gente lo siente cuando algo está hecho con cariño y sobre todo con esfuerzo y paciencia”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ilesa" es por encima de todo pop, pero a lo largo de sus 16 temas hay mucha fusión, "yo creo mucho en la fusión. Toda la música es válida. Es pop, pero con veneno, veneno de fusión de diferentes estilos, hay un tema como "Gitana de corazón" que es bulería y al mismo tiempo joropo venezolano. O “We Don't Want To Say Goodbye” que es música afroamericana, pero también hay algún bolero y mucho pop".

Con este último trabajo queda demostrado que Edith Salazar es una artista en su totalidad. Nacida en Venezuela, procede de una familia de pedagogos y por eso lleva ya más de 30 años dedicada a la pedagogía musical. Es imposible catalogarla en un solo campo debido a su incuestionable talento: como cantante, pianista, compositora, directora musical y teatral, productora musical, actriz, vocal coach, colaboradora de radio y de televisión. En definitiva, una artista polivalente que ha colaborado con grandes artistas como Miguel Bosé, Tam Tam Go, Sergio Dalma, José Luis Perales, Fangoria, La Guardia o Alejandra Guzmán y ha sido profesora de canto de Alejandro Sanz, Ella Baila Sola, Bimba Bosé, Carlos Baute o Amaya Montero.