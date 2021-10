Malú, en 'Radio Carlitos': "Convivir con esa tímida, miedosa y vulnerable ha hecho que nazca 'Mil Batallas'"

"Tengo un plan de evacuación para mis miedos" es uno de los versos de 'Mil Batallas', tema que da nombre al último trabajo de Malú. Disco que hace el número 12 de la artista y que va a suponer su vuelta a los escenarios de los que se tuvo que bajar por culpa de un esguince de tobillo que sufrió mientras ensayaba la gira de 2019. Luego vino la pandemia y no había conciertos y además, durante ese tiempo, nació su niña, Lucía. Pero ser madre no le ha impedido preparar, con mucha fuerza e ilusión, este nuevo álbum.

'Mil Batallas' está dedicado a Lucía, con la que la saga de artistas a la que pertenece la cantante puede estar asegurada, "mi niña lo que tiene es unas ganas locas de matar a su madre, pero la saga continua con mi hermano, con mis primos, todos tenemos algo que nos mueve por este mundo" dice orgullosa Malú en 'Radio Carlitos' en "Herrera en COPE".

Saga familiar de la que Malú ha heredado todo su saber hacer en la música. "He tenido la suerte de vivir la música en mi casa desde que estaba en la barriga de mi madre. Soy flamenca de condición, de sangre. Si no teníamos nada, venía alguien con una guitarra y con una tortilla de papas teníamos tres días de fiesta" recuerda y, ya que estamos en un momento de nostalgia, confiesa todo lo que echa de menos a su tío Paco, Paco de Lucía, "era un referente en la familia, le echas de menos como artista, como ser, cuando sacas un disco su aprobación porque si no me decía nada es que estaba todo bien. Solo fue a verme una vez a un concierto y me dijo, 'eres una fiera en el escenario, eso es de tu padre'. A mi no me decía si lo hacía bien o no, se lo decía a mi madre, 'canta muy bonito la niña'".

"Te creas un personaje que es más fuerte que tú"

En este nuevo trabajo de Malú hay "canciones mías, otras de coautorías, de otros autores". A lo largo del disco la cantante ha querido "contar todas mis cosas sin miedo ni complejos, con toda libertad. Está lleno de gritos de libertad, de empoderamiento y, sobre todo, musicalmente, donde me he quedado a gusto con músicos en una era en la que hay un trabajo digital que es muy importante y me apetecía mucho tener músicos, tener guitarras, tener baterías, tener un sonido más de directo, más rock and roll".

Al final, "la batalla que siempre he librado en mi vida, la que ni gano ni pierdo, esa batalla por ser perfeccionista y llega un momento que te viene un parón y el convivir con esa tímida, miedosa, vulnerable a la que todo le da miedo, es lo que ha hecho que nazca este 'Mil Batallas'" porque Malú, pese a la fuerza que siempre ha desprendido encima de un escenario, se define como una persona muy tímida que se escondía detrás de un personaje, "yo comienzo con 17 años y tienes que enfrentarte a tu timidez y te tienes que enfrentar a muchos medios de comunicación y tienes que dejar al lado esa timidez, ese miedo y te creas un personaje que es más fuerte que tú, que tiene todo de lo que tú careces".

Asegura la intérprete que "en otro momento de mi vida quizás no hubiera cantado estas canciones, pero en este momento tenía que hacerlo", ahora solo falta poner a girar el disco encima de los escenarios, "me muero por girar, me giro encima, quiero subir al escenario. Estoy preparando la gira que comenzará en mayo del 2022 y que va a ser muy bonita. Tenemos mucha ganas de salir, de divertirnos de sentir la música; no nos habíamos dado cuenta de lo que nos gusta la música hasta que nos quedamos sin conciertos".

Prepara la gira mientras ejerce de madre y participa en programas de televisión, "estoy alcanzando con esto de la conciliación un nivel que también podría poner un puesto de turrones. Llevo veintitantos años metida en una gira mientras preparo un disco, mientras que hago televisión, eso de ser mujer se cumple muy bien en mí".