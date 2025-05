Zoido, testigo del dolor de los familiares de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Es intolerable, los narcos operan con total impunidad"

Publicado el 27 may 2025, 09:49 - Actualizado 27 may 2025, 09:54

Juan Ignacio Zoido es eurodiputado del PP. Forma parte de la delegación del Parlamento Europeo que visita Barbate para abordar la situación del narcotráfico. Pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y nos habla sobre esta cuestión.

Pero, antes de abordar este asunto, Zoido también nos habla sobre las informaciones en las que se indica que el PSOE trata de desprestigiar a la UCO. "A mí, como magistrado y exministro del Interior me avergüenza. Han empezado a utilizarse todas las instituciones en favor de un partido, la Fiscalía, la abogacía del Estado... y estas son las consecuencias. Ponen el riesgo de un desprestigio de una gran administración, que es lo que tenía España", afirma.

Joaquin Corchero Juan Ignacio Zoido

Añade al respecto que con la UCO "no van a poder. Hay algo que, en un Estado de derecho, hay que respetar: la separación de poderes y la independencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La profesionalidad de la UCO está siendo difamada de una manera tremenda. Pero no van a poder con ello. Les animo a que sigan trabajando por el bien de España. El que la haga, que la pague".

Volviendo a la cuestión principal que ocupa la entrevista, Zoido ha hablado sobre la visita que está haciendo estos días a Algeciras y Barbate.

"LOS NARCOS TIENEN MUCHOS MEDIOS Y TOTAL IMPUNIDAD"

Sus conclusiones serían "un poco precipitadas. Ayer escuchamos a las víctimas. No hay nada más desgarrador. Hay algo que se ponía de manifiesto: el incremento del narcotráfico que están utilizando armas con punteros láser, etc. Es una violencia tremenda que lo iba advirtiendo Europa. Ya me lo avisó hace 2 años la comisaria de Interior. Esta presencia del narcotráfico que estamos viendo en el campo de Gibraltar, río Guadalquivir... es una situación intolerable. Los narcos operan con total impunidad. No atienden a ningún requerimiento y con unos medios muchos mayores que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Por todo ello, ante esta alarma y gravedad de la situación, reivindica que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con más medios para que "por lo menos tengan igualdad de condiciones a la hora de combatir al delincuente".

El último informe de Europol sobre la evolución del crimen organizado en Europa es alarmante. Es "tremendo el tráfico de drogas. En determinados puntos por donde accede, que está pasando también en la zona del campo de Gibraltar, está llegando a bajar el precio. Este reto es muy importante. Es un tema estructural y tenemos que actuar muy rápido. Tiene que ser prioritario. Debe despolitizarse".

¿Quieres descubrir más claves de la entrevista? Pues no te la pierdas en el audio adjunto.