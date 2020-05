Zoido, en COPE: "Pérez de los Cobos es un guardia civil ejemplar"

El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido cree que el coronel Pérez de los Cobos, destituido por no facilitar a Marlaska los informes de la Benemérita sobre la incidencia del 8-M en la propagación del coronavirus, es "un gran profesional de una experiencia tremenda". En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", Zoido ha señalado que exministros de Interior como Rubalcaba o Jorge Fernández Díaz avalaron la figura de Pérez de los Cobos. "Es un guardia civil ejemplar, de gran experiencia y que jamás ha olvidado ese sentimiento del deber y lealtad de su trabajo y siempre respetando el Estado de Derecho. Lo demostró durante su trabajo en el 1-O", ha dicho.

Zoido ha confirmado que el coronel estaba obligado a no reportar las investigaciones que su equipo estaba llevando a cabo sobre el 8-M y es probable que hasta él no conociera algunas de las actuaciones que parte de su unidad estaban llevando a cabo. "Si tienen que reportar solo al juez, no deben dar ninguna explicación a los cargos políticos", ha subrayado.

Para el exministro, tendrá que ser la juez Carmen Rodríguez Medel quien tenga que determinar "la presión que ha tenido el señor Pérez de los Cobos" y evaluarla "para exigir responsabilidades". "Ha habido una serie de extralimitaciones que se tendrán que ir investigando", ha añadido.

Por último, Zoido ha recriminado que Marlaska intentara tapar la polémica de la destitución con la equiparación salarial que el ministro previamente había vinculado a los Presupuestos y después a la "reconstrucción social". "Lo tenía que haber cumplido hace seis meses y anunciarlo ahora raya la provocación. Marlaska debe saber respetar las funciones orgánicas y funcionales que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional", ha añadido. Por último, Zoido ha pedido al actual ministro de Interior que vuelva a depositar su confianza en Diego Pérez de los Cobos.