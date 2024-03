La vuelta de Kate Middleton es inminente: La fecha en la que se espera que reaparezca la princesa de Gales

Kate Middleton sigue en el foco de la noticia, generando múltiples teorías sobre su estado de salud. La princesa de Gales ha vuelto a colarse en 'Herrera en COPE', en esta ocasión en la sección de salseos liderada por María José Navarro, por dos nuevas noticias: su posible reaparición y una oferta de trabajo de la Casa Real Británica.

Toma nota de todos los detalles en el siguiente audio.

Esta es la hipótesis que se maneja en Londres tras las imágenes en chándal de Kate Middleton María José Navarro comenta con Carlos Herrera aquellas noticias que hacen ruido en redes sociales. En esta ocasión, hablan sobre el caso de Kate Middleton

Podríamos volver a Kate en tan solo unos días, el 31 de marzo, Domingo de Resurrección. "Parece ser que reaparecerá porque hay una misa muy importante en la Capilla de Windsor, donde la familia Real Británica se deja ver, casi de manera obligada", explicaba María José Navarro.

"Es muy familiar, van los niños y se cree que ese día puede que reaparezca. También un poco presionada por lo que se le pide desde los medios de comunicación, no solamente ingleses", añade la colaboradora de 'Herrera en COPE'.





Buckingham Palace busca asistente de comunicación



Por otro lado, la Casa Real Británicaha hecho un anuncio de una oferta de empleo para contratar un asistente de comunicación en plena crisis. Se han hecho públicos los requisitos que piden al candidato e, incluso, el sueldo que va a cobrar el elegido.

Entre las cualidades que debe cumplir aquel que opte al puesto encontramos las siguientes: "Excelente comunicación oral y escrita, capacidad de responder a las consultas diarias de los medios sobre una variedad de temas, incluido el trabajo de los miembros de la familia".

Además, deberá "ayudar a organizar los eventos con presencia de medios, así como producir contenido para las diversas plataformas; brindar apoyo administrativo, es decir, las perras, la planificación diaria que se refiere a la agenda y facilitar el proceso de acreditación para visitas de Estado".

Junto a esto, es imprescindible "poder desplazarse por todo Reino Unido, para visitas de estado, a un evento u otros compromisos reales" y un requisito un tanto sorprendente es tener "muchísimos conocimientos de Excel".

En cuanto al sueldo, es el aspecto que más sorprendido, ya que es una cifra un tanto baja, sobre todo para la media que se baraja en Reino Unido.

El elegido cobrará "25.642,50 libras al año, en euros unos 30.000. Ha llamado mucho la atención porque es un precio por debajo de lo que cobra un trabajador medio británico, que son unos 45.000".

Al escucharlo, Alberto Herrera se ha mostrado sorprendido por la cantidad de tareas y requisitos que se piden para el puesto, así como el bajo salario que va a cobrar: "Aquí en España no está mal, aunque no es un mal sueldo, pero la media se acerca. Sin embargo, para este puesto...".

Las últimas imágenes de Kate Middleton

La reaparición de la princesa de Gales, a través de una fotografía, en una granja con el príncipe William comprando productos ecológicos, daba la vuelta al mundo. El periódico 'The Sun' conseguía en exclusiva las imágenes que han generado un enorme debate en redes sociales.





En la sección de 'Fruta Pelada', María José Navarro recogía lo que habían dicho los usuarios. "La opinión mayoritaria es que no es ella, y que no es él. Se ha analizado incluso la altura de ambos para concluir que es imposible que fueran ellosy que el rostro de ella no es el de ella". Pero es que hay más, dicen que "en las cabañas de la granja hay motivos navideños. Es decir, que eran antiguas".

Así que el periódico 'The Sun', que ha pagado 200.000 libras por las fotografías, trata de demostrar que son ciertas. Y lo hace mandando a reporteros a peinar la zona. El reportero que estaba en la granja pudo confirmar que las casetas que aparecen en las imágenes son así y que están dispuestas como en las instantáneas y que los motivos navideños siguen ahí.